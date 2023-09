नाचते हुए मैदान पर ड्रिंक्स देने आए कोहली, वीडियो हुआ वायरल [WATCH]

: Asia Cup के Super Four Stage में श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया पहले ही एशिया कप के फाइनल (INDvsSL Asia Cup Final) में प्रवेश कर चुकी है जहां वे श्रीलंका से ही भिड़ने वाली है जिसने 14 सितम्बर को कोलोंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान को एशिया कप (Pakistan out of asia cup) से बाहर कर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है।दोनों टीमों के बीच फाइनल 17 सितम्बर को खेला जाएगा जहां टीम इंडिया आठवी बार और श्रीलंका, एशिया कप सातवी बार जितने के लिए खेलेगी। उस से पहले भारत का एक और मैच बांग्लादेश टीम से बचा था (15 सितम्बर INDvsBAN) जहां भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को रेस्ट दिया गया था ताकि वे फाइनल मैच के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कर सके।हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि विराट कोहली का बल्ला बड़े मैचों में दहाड़ता है और हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि विराट कोहली, मैदान के बाहर हो या मैदान पर, टीम में हो या टीम से बाहर, वे कभी भी अपने Fans को Entertain करना नहीं भूलते, कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी जहां विराट कोहली नाचते हुए मैदान में ड्रिंक्स लेकर आए और उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने में एक मिनट का भी समय नहीं लगा, यहाँ तक कि कई लोगों ने इस वीडियो को Edit कर Funny Memes भी बनाए।