260 रुपए का टिकट, संडे का दिन फिर भी स्टेडियम में INDvsPAK मैच में नहीं दिख रहे दर्शक

Never witnessed such response from fans of cricket towards #PAKvIND game. #AsiaCup2023 @ACCMedia1 Empty stadium ??? pic.twitter.com/TeBbuINJDX

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) September 10, 2023

Repercussions of messy ticket prices: First time seeing R Premadasa Stadium this empty for a Sri Lanka game in a multi-nation tournament #AsiaCup23 #SLvsBAN pic.twitter.com/gGHck6Cqkn

— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) September 9, 2023

#INDvsPAK empty stadium finally cricket lost its useless charm , pic.twitter.com/tr6F0UaUo0

— Aditya Prasad (@adityagenzz_) September 10, 2023

Woww never seen an #IndvPak game with so many empty stands. What’s the story? #AsiaCup pic.twitter.com/zHH0iXLl4C

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) September 10, 2023

INDvsPAK भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को रोमांचकारी बनाने वाला माहौल रविवार को यहां एशिया कप सुपर फोर मैच के दौरान नदारद था।सप्ताहांत होने के बावजूद दर्शक एक बार फिर सबसे चर्चित क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता में से एक माने जाने वाले मुकाबले से दूर रहे। इसी तरह का माहौल पालेकल में खेले गये टूर्नामेंट के लीग मैच के दौरान भी दिखा था।पालेकल में निराशा मिलने के बाद आयोजकों को कोलंबो में स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के समर्थकों की अच्छी संख्या की उम्मीद है। इस शहर में इन दोनों देशों के प्रवासी बड़ी संख्या में रहते है।इन दोनों टीमों के बीच 2012 में टी 20 विश्व कप मैच के दौरान यहां का प्रेमदासा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पिछले एक दशक में इसी तरह का माहौल मीरपुर , मेलबर्न , एडिलेड , दुबई , बर्मिंघम , लंदन और मैनचेस्टर के मैदान में दिखा था।मैच में कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं होने के बावजूद श्रीलंका क्रिकेट (SCL) के अधिकारियों को इस स्थिति से निराशा हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस टूर्नामेंट का आधिकारिक मेजबान है।श्रीलंका क्रिकेट के एक अधिकारी ने कहा , ‘‘ बारिश नहीं हो रही है और हमें मैदान में बड़ी संख्या में दर्शकों की उम्मीद थी। टिकट अभी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वास्तव में , टिकट दर में भी कटौती की गई है, लेकिन हमें अभी भी ज्यादा दर्शक नहीं दिख रहे है। ’’श्रीलंका क्रिकेट ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच सहित सभी सुपर 4 मैचों के टिकटों की कीमत में कटौती के बारे में ट्वीट किया है।प्रेमदासा स्टेडियम में सी और डी ‘ अपर ब्लॉक ’ टिकटों की कीमत घटाकर 1000 श्रीलंकाई रुपये (LKR) यानी लगभग 260 भारतीय रुपये कर दी गई है , जबकि सी और डी ‘ लोअर ब्लॉक ’ टिकटों की कीमत अब एलकेआर 500 तय की गई है।कीमत में कटौती केवल सुपर फोर मैचों पर लागू है। फाइनल के लिए टिकटों के दम में कटौती नहीं होगी।दर्शकों की कम संख्या के बारे में पूछे जाने पर एसएलसी अधिकारी ने कहा , ‘‘ हो सकता है कि बारिश के पूर्वानुमान के कारण लोग जोखिम नहीं लेना चाहते हो। शायद स्थानीय लोग इस मैच में रुचि नहीं ले रहे है। ’’शनिवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए सुपर फोर मैच में भी स्टेडियम के कई हिस्से खाली थे।पीसीबी के एक अधिकारी ने हालांकि यहां के स्थल चयन पर सवाल उठाया।अधिकारी ने PTI से कहा, ‘‘ साल के इस समय में श्रीलंका में क्रिकेट मैच आयोजित करना कठिन है क्योंकि वहां अक्सर बारिश होती है। ’’उन्होंने कहा कि कोलंबो से मैचों की हंबनटोटा स्थानांतरित करने की अटकलो के कारण भी लोगों ने टिकट नहीं खरीदा।