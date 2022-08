हॉंगकॉंग को 40 रनों से हराकर भारत ने बनाई एशिया कप के टॉप 4 में जगह

हॉन्ग कॉन्ग ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिये बुलाया। कप्तान रोहित शर्मा ने 21(13) रन बनाकर लोकेश राहुल के साथ पहले विकेट के लिये 38 रन की साझेदारी की। राहुल ने विकेट पर संघर्ष करते हुए 36(39) रन बनाये।

13वें ओवर में 94 रन पर राहुल का विकेट गिरने के बाद कोहली और सूर्यकुमार ने मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिये 45 गेंदों पर 98 रन जोड़े। कोहली ने अपनी पारी में पावर-हिटिंग करते हुए तीन गगनचुंबी छक्के लगाये। दूसरी ओर, विस्फोटक बल्लेबाजी की पराकाष्ठा पर पहुंचे सूर्यकुमार ने 261.54 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने हारून अरशद के आखिरी ओवर में चार छक्के जड़ते हुए 26 रन बनाये और भारत ने अंतिम पांच ओवरों में 76 रन जोड़कर 20 ओवर में 192 रन बनाये।



हॉन्ग कॉन्ग ने 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान निज़ाकत ख़ान (10) और यसिम मुर्तज़ा (09) का विकेट न्यून स्कोर पर गंवा दिया।बाबर हयात ने 35 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की बदौलत 41 रन की जुझारू पारी खेली, जबकि किंचित शाह ने 30(28) रन बनाये।



ज़ीशान अली और स्कॉट मकैनी ने मिलकर आखिरी 17 गेंदों में 36 रन जोड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हॉन्ग कॉन्ग 20 ओवर में 152 रन ही बना सकी।

