2024 में सोने चांदी के रिटर्न से खुश हुए निवेशक, 2025 में कैसी रहेगी इनकी चाल?

Controversy over statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Pangong: लद्दाख की पैंगांग झील के पास सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई है। इसको लेकर सोशल मीडिया में विवाद शुरू गया है। अब मांग हो रही है कि लद्दाख पर विजय हासिल करने वाले जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा लगाना यहां पर ज्‍यादा सही होगा।