तीसरे अंपयार ने पूजा वस्त्राकर को दिया गलत रन आउट, फैंस का गुस्सा फूटा ट्विटर पर

3rd umpire needs 4th umpire now . reply shows she is grounded clearly still umpire given out #INDvSL #WomensCricket #asiacupwomen2022 #Cricket pic.twitter.com/wR26XMfJIo — Anoop kulkarni (@Anoopkulkarni6) October 1, 2022

क्रिकेट में रिव्यू जैसे नियम के बाद मैदानी अंपायर का फैसला तो बदला जा सकता है लेकिन अगर तीसरा अंपायर ही गलती करे तो उसे सुधार पाना मुश्किल है। एशिया कप के पहले मैच में आज भारत को तीसरे अंपायर की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा।भारत की ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार को तीसरे अंपयार ने गलत तरीके से आउट करार दिया। जबकि रीप्ले में यह साफ दिख रहा था कि पूजा का बल्ला क्रीज के अंदर है। पूजा को 2 गेंदो में सिर्फ 1 रन बनाकर पवैलियन लौटना पड़ा। यह अंतिम ओवर की घटना है जिससे भारत का स्कोर थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हालांकि इसके बाद फैंस ने अपना गुस्सा ट्विटर पर उतारा।सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि युवराज सिंह को भी इस वाक्ये पर गुस्सा आया।जेमिमा रोड्रिग्स (76 रन) के टी20 अंतरराष्ट्रीय में करियर के सर्वश्रेष्ठ स्कोर की बदौलत भारत ने शनिवार को यहां महिला एशिया कप टी20 मैच में श्रीलंका के खिलाफ छह विकेट पर 150 रन बनाये।रोड्रिग्स ने 53 गेंद की पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (30 गेंद में 33 रन) के साथ 92 रन की साझेदारी निभायी।श्रीलंका के लिये स्पिनरों को सफलतायें मिली जिसमें ओशादी राणासिंघे ने 32 रन देकर तीन विकेट झटके।