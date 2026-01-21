Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच
Yamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।
पड़ताल: जब 'आस्था' के नाम पर सामने आई 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'
जब इस सनसनीखेज वीडियो की गहराई से जांच की गई, तो सच कुछ और ही निकला। गूगल लेंस और की-फ्रेम्स की मदद से की गई पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि:
यमुना में कालिया नाग वीडियो का असली स्रोत:
यह वीडियो सबसे पहले devil_heart.47 नामक इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया गया था।
यमुना में कालिया नाग AI का कमाल:
वीडियो के कैप्शन में साफ तौर पर लिखा है कि यह AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाया गया है। इस यूजर का पूरा प्रोफाइल ऐसे ही काल्पनिक और एनिमेटेड वीडियो से भरा पड़ा है।
तकनीकी गड़बड़ियां: अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें, तो पानी की लहरें और सांप की हरकतें कुदरती नहीं बल्कि मशीनी और बनावटी लगती हैं।
यमुना में कालिया नाग फैक्ट चेक: दावों की हवा निकली
जब इस खबर की पुष्टि के लिए विश्वसनीय समाचार माध्यमों और सरकारी अपडेट्स को खंगाला गया, तो ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं मिला। अंत में, जब वीडियो को AI डिटेक्शन टूल (Hive Moderation) पर परखा गया, तो परिणाम चौंकाने वाले थे- टूल ने इसे 99.9% AI जेनरेटेड घोषित कर दिया।
यमुना में कालिया नाग नतीजा:
यमुना में किसी नाग के निकलने की खबर पूरी तरह निराधार और फेक है। यह केवल तकनीक का उपयोग करके बनाया गया एक काल्पनिक वीडियो है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी को साझा करने से पहले सच्चाई जरूर जान लें।