बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. फैक्ट चेक
  4. yamuna me kaliya naag news viral video fact check
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 21 जनवरी 2026 (14:22 IST)

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच

चित्र- कई फनों वाला नाग नाव में बैठे श्रीकृष्ण और कैप्शन में यमुना नदी में दिखाई दिया पौराणिक काल का कालिया नाग सर्प
Yamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।
 

पड़ताल: जब 'आस्था' के नाम पर सामने आई 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'

जब इस सनसनीखेज वीडियो की गहराई से जांच की गई, तो सच कुछ और ही निकला। गूगल लेंस और की-फ्रेम्स की मदद से की गई पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि:
 

यमुना में कालिया नाग वीडियो का असली स्रोत:

यह वीडियो सबसे पहले devil_heart.47 नामक इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया गया था।

यमुना में कालिया नाग AI का कमाल:

वीडियो के कैप्शन में साफ तौर पर लिखा है कि यह AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाया गया है। इस यूजर का पूरा प्रोफाइल ऐसे ही काल्पनिक और एनिमेटेड वीडियो से भरा पड़ा है।
 
तकनीकी गड़बड़ियां: अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें, तो पानी की लहरें और सांप की हरकतें कुदरती नहीं बल्कि मशीनी और बनावटी लगती हैं।
 

यमुना में कालिया नाग फैक्ट चेक: दावों की हवा निकली

जब इस खबर की पुष्टि के लिए विश्वसनीय समाचार माध्यमों और सरकारी अपडेट्स को खंगाला गया, तो ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं मिला। अंत में, जब वीडियो को AI डिटेक्शन टूल (Hive Moderation) पर परखा गया, तो परिणाम चौंकाने वाले थे- टूल ने इसे 99.9% AI जेनरेटेड घोषित कर दिया।
 

यमुना में कालिया नाग नतीजा:

यमुना में किसी नाग के निकलने की खबर पूरी तरह निराधार और फेक है। यह केवल तकनीक का उपयोग करके बनाया गया एक काल्पनिक वीडियो है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी को साझा करने से पहले सच्चाई जरूर जान लें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
तेलंगाना में कुत्तों की सीरियल किलिंग? 100+ मौतें, बेजुबानों पर कहर क्यों?,कौन जिम्मेदार?

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनेंट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% और यूरोपीय संघ के सामानों पर 10-25% तक टैक्स लगाने की धमकी दी है। ऐसे में भारत और ईयू का एक-दूसरे के करीब आना ट्रंप की 'ब्लैकमेलिंग' वाली व्यापार नीति को कमजोर करेगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणी

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी द्वारा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिए गए बयानों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मेनका गांधी ने 'अदालत की अवमानना' की है।

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुख

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुखDonald Trump threatens Macron: डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि मैक्रों बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होते तो फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दूंगा। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप की इस पेशकश को ठुकरा दिया है।

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमलाYuvraj Mehta death case : ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेअर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को निलंबित कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं।

और भी वीडियो देखें

नोएडा DM मेधा रूपम CEC ज्ञानेश कुमार की बेटी, इसलिए एक्शन नहीं हुआ, युवराज केस पर बोले सौरभ भारद्वाज

नोएडा DM मेधा रूपम CEC ज्ञानेश कुमार की बेटी, इसलिए एक्शन नहीं हुआ, युवराज केस पर बोले सौरभ भारद्वाजYuvraj Mehta case of Noida: नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नोएडा की जिलाधिकारी (डीएम) मेधा रूपम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

'दिल ना लिया' गाने पर सेना के जवानों की कदमताल, वायरल हुआ गणतंत्र दिवस की तैयारियों का वीडियो

'दिल ना लिया' गाने पर सेना के जवानों की कदमताल, वायरल हुआ गणतंत्र दिवस की तैयारियों का वीडियोRepublic Day Parade Practice 2026 : राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड में हर साल की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच सेना के जवानों का परेड के रिहर्सल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसमें सेना के जवान ‘दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया?’ गाने की धुन पर कदमताल करते नजर आ रहे हैं।

क्या है TINA, राहुल गांधी ने क्यों इस्तेमाल किया युवराज को याद करते हुए अपनी पोस्ट में?

क्या है TINA, राहुल गांधी ने क्यों इस्तेमाल किया युवराज को याद करते हुए अपनी पोस्ट में?नोएडा प्रशासन की लापरवाही की वजह से पानी से भरे गड्ढे में डूबकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई। अब उनके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। राहुल ने 12 घंटे में दूसरी बार युवराज मेहता के लिए X पर पोस्ट किया। उन्होंने इस बार युवराज की मौत का जिक्र करते हुए एक वीडियो संदेश दिया।

LIVE: प्रयागराज में ट्रेनी विमान तालाब में गिरा, मौके पर पहुंची रेस्‍क्‍यू टीम

LIVE: प्रयागराज में ट्रेनी विमान तालाब में गिरा, मौके पर पहुंची रेस्‍क्‍यू टीमLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रयागराज में वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनागस्‍त हो गया। यह विमान एक तालाब में गिर गया। रेस्‍क्‍यू टीम मौके पर पहुंची है और विमान को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। विमान में सवार वायुसेना के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। पल पल की जानकारी...

Gold Silver new high : चांदी 3 लाख 33 हजार पार, सोना भी पहली बार 1,50,000 पार

Gold Silver new high : चांदी 3 लाख 33 हजार पार, सोना भी पहली बार 1,50,000 पारGold Silver Rates : सोने, चांदी में 21 जनवरी, बुधवार को सोने, चांदी में तूफानी तेजी जारी रही। आज सुबह चांदी में 10 हजार रुपए की तेजी आई और 3,33,000 पार हो गई। जबकि सोना भी पहली बार 1,50,000 के पार जा पहुंचा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com