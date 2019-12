क्या पुलिस ने हैदराबाद के हैवानों की खुलेआम की पिटाई...जानिए वायरल वीडियो का सच...

में वेटरनरी डॉक्टर की गैंगरेप के बाद जलाकर मारने के मामले से देशभर में आक्रोश है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक शख्स को पीटती नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर के आरोपी को पुलिस ने आम जनता के सामने खूब पिटाई की है। में वेटरनरी डॉक्टर की गैंगरेप के बाद जलाकर मारने के मामले से देशभर में आक्रोश है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक शख्स को पीटती नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर के आरोपी को पुलिस ने आम जनता के सामने खूब पिटाई की है।

क्या है वायरल-





एक फेसबुक पेज पर यह वीडियो शेयर किया गया है, असल पोस्ट बंगाली में है, जिसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार है- ‘डॉक्टर का बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस धो रही है...इन जानवरों को उल्टा लटकाना चाहिए’।







इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक लगभग डेढ़ हजार से अधिक बार शेयर किया जा चुका है।

क्या है सच-





इस वीडियो की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर Rape accused thrashed by police कीवर्ड्स से सर्च किया तो, हमें रिजल्ट्स में The Hindu की 27 नवंबर की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस्तेमाल की गई तस्वीर वायरल वीडियो के विजुअल्स से मेल खाती है।





इस रिपोर्ट की हेडलाइन Accused in rape case thrashed by cops, public in Chittoor थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस जिस शख्स को पीटते हुए नजर आ रही है, उसने कथित तौर पर 10 साल की लड़की का रेप किया था और ये मामला 24 नवंबर का है, आंध्रप्रदेश के चित्तूर का।

वेबदुनिया की पड़ताल में पाया गया है कि सोशल मीडिया का दावा गलत है। वायरल वीडियो वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप करने वाले आरोपी का नहीं, बल्कि 10 साल की बच्ची के रेप के आरोपी का है।