हम अक्सर जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर की पैड़ी या सीढ़ियों पर बैठते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे कारण क्या है? The secret of the sitting on the steps of the temple