बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. वसंत पंचमी
  4. Astrological Remedies on Basant Panchami
Written By WD Feature Desk

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बुद्धि और ज्ञान का खुल जाएगा ताला

वसंत पंचमी पर उपाय के संबंध में फोटो, जिसमें देवी सरस्वती का पूजन, छोटे बच्चों के जिव्हा पर 'ऐं' बीज मंत्र का लेखन
Basant Panchami Upay 2026: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को नई शुरुआत और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, विद्या और कला की देवी माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और नौकरी-पेशा लोगों के लिए बेहद लाभकारी माने जाते हैं।ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
 
वर्ष 2026 में यह पर्व 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा या आप करियर में बौद्धिक सफलता चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपायों का वर्णन है। मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे बदलाव आपकी बुद्धि के बंद ताले खोल सकते हैं और एकाग्रता में चमत्कारी सुधार ला सकते हैं।
 
  1. बुद्धि और सफलता के लिए 5 प्रभावी उपाय
  2. किताबों और पेन की पूजा
  3. जिह्वा पर शहद से 'ऐं' लिखना
  4. पीली सामग्री के दान का महत्व
  5. घर के उत्तर-पूर्व कोने में रखें मोरपंख
  6. बसंत पंचमी- FAQs
 

बुद्धि और सफलता के लिए 5 प्रभावी उपाय

 

1. मां सरस्वती को पीला चंदन और केसर अर्पित करें

 
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के चरणों में पीला चंदन और केसर अर्पित करें। पूजा के बाद उसी तिलक को अपने या बच्चे के माथे पर लगाएं। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है।
 

2. किताबों और पेन की पूजा 

 
विद्यार्थियों को अपनी सबसे प्रिय किताब या पेन मां सरस्वती के सम्मुख रखना चाहिए। 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जाप करते हुए इन पर पीले पुष्प चढ़ाएं। इससे सीखने की क्षमता विकसित होती है।
 

3. जिह्वा पर शहद से 'ऐं' लिखना

 
धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, बसंत पंचमी पर छोटे बच्चों की जीभ पर चांदी की सलाई या तुलसी के डंठल से शहद के जरिए 'ऐं' बीज मंत्र लिखना चाहिए। माना जाता है कि इससे वाणी दोष दूर होता है और बच्चा प्रखर बुद्धि वाला बनता है।
 

4. पीली सामग्री के दान का महत्व

 
बुद्धि के कारक ग्रह 'बुध' और ज्ञान के कारक 'गुरु' को बलवान करने के लिए इस दिन गरीब बच्चों को पीले रंग की कापियां, पेन या केले दान करें। दूसरों की शिक्षा में मदद करना मां सरस्वती को सर्वाधिक प्रिय है।
 

5. घर के उत्तर-पूर्व कोने में रखें मोरपंख

 
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन अपने स्टडी रूम के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में मोरपंख स्थापित करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता लाता है, जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ आने लगते हैं।ALSO READ: बसंत पंचमी पर बन रहे हैं दुर्लभ योग संयोग, शुभ कार्यों के लिए है अबूझ मुहूर्त
 

बसंत पंचमी- FAQs

 
1. बसंत पंचमी 2026 में कब है? 
इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा।
 
2. मां सरस्वती का सबसे प्रभावी मंत्र कौन सा है? 
विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है।
 
3. बसंत पंचमी पर पीले रंग का क्या महत्व है? 
पीला रंग ऊर्जा, उत्साह और शुद्धता का प्रतीक है। यह रंग बृहस्पति देव से भी जुड़ा है, जो ज्ञान के कारक हैं, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र और भोजन का महत्व है।
 
4. क्या बसंत पंचमी पर नया काम शुरू करना शुभ है? 
हां, बसंत पंचमी को 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, सगाई या व्यापार की शुरुआत की जा सकती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vasant Pancham: बसंत पंचमी के 5 रहस्य, जिन्हें जानकर सच में हैरान रह जाएंगे आप
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदल

गुप्त नवरात्रि की खास साधना और पूजा विधि, जानें जरूरी नियम और सावधानियां

गुप्त नवरात्रि की खास साधना और पूजा विधि, जानें जरूरी नियम और सावधानियांमाघ मास की गुप्त नवरात्रि सामान्य शारदीय या चैत्र नवरात्रि से पूरी तरह भिन्न होती है। तांत्रिक ग्रंथों जैसे 'मेरु तंत्र' और 'डामर तंत्र' के अनुसार, इसे "साधना की रातें" कहा जाता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक पूजा के बजाय "गोपनीय व्यक्तिगत साधना" पर बल दिया जाता है। यहां गुप्त नवरात्रि की तांत्रिक और गोपनीय साधना के प्रमुख सिद्धांत और नियम दिए गए हैं।

मकर राशि में बना बुधादित्य और लक्ष्मी योग, इन 3 राशियों पर बरसेगा अचानक धन

मकर राशि में बना बुधादित्य और लक्ष्मी योग, इन 3 राशियों पर बरसेगा अचानक धनBudhaditya and Lakshmi Yoga: मकर राशि में बुधादित्य और लक्ष्मी योग के बनने से बड़ा ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। इस शुभ योग का प्रभाव 3 राशियों के जीवन में धन लाभ, करियर उन्नति और आर्थिक स्थिरता लेकर आ सकता है। इस ग्रह योग के प्रभाव से 3 राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। जानिए कौन-सी हैं वो भाग्यशाली राशियां।

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्वGupt Navratri 2026 : जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती हैं, वहीं वर्ष में दो बार आनेवाली गुप्त नवरात्रि साधना, सिद्धि और तंत्र-मंत्र से जुड़ी होती है। इस दौरान की गई देवी उपासना विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति, बाधा निवारण, धन, शक्ति और साधना सिद्धि प्रदान करती है। इसी कारण इसे 'गुप्त' कहा गया है।

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की यह साधना क्यों मानी जाती है खास? जानिए रहस्य

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की यह साधना क्यों मानी जाती है खास? जानिए रहस्यGupt Navratri: गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना और तंत्र उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। वर्ष में आने वाली चार नवरात्रियों में से माघ और आषाढ़ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान की जाने वाली साधनाएं आम नवरात्रि से अलग और अधिक गूढ़ मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की साधना विशेष फलदायी होती है। लेकिन सवाल यह है- गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की साधना को इतना खास क्यों माना जाता है?

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभ

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभAchala Saptami 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। इसे 'अचला सप्तमी' या 'सूर्य जयंती' के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान सूर्यदेव ने अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट होकर संपूर्ण विश्व को आलोकित किया था।

और भी वीडियो देखें

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बुद्धि और ज्ञान का खुल जाएगा ताला

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बुद्धि और ज्ञान का खुल जाएगा तालाBasant Panchami Astrology remedies: बसंत पंचमी का पर्व विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन बुद्धि और ज्ञान पाने के लिये कई उपाय किये जाते हैं, जो लाभकारी साबित होते हैं। यदि आप भी बसंत पंचमी पर इन 5 उपायों को आजमाकर अपने और अपने बच्चों के जीवन में शुभता का संचार करके उनके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ा सकते हैं।

बसंत पंचमी का अर्थ, सरस्वती पूजा विधि, आरती और लाभ | Basant panchami aarti puja vidhi labh

बसंत पंचमी का अर्थ, सरस्वती पूजा विधि, आरती और लाभ | Basant panchami aarti puja vidhi labhVasant panchami: हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी को स्वयं सिद्ध 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है और इसी दिन प्रेम दिवस भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी का अर्थ, माता सरस्वती की आरती, पूजा विधि और लाभ को जानिए।

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सचYamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।

Basant Panchami 2026 Special: इस बसंत पंचमी घर पर बनाएं ये 5 पीले पकवान, मां सरस्वती होंगी प्रसन्न!

Basant Panchami 2026 Special: इस बसंत पंचमी घर पर बनाएं ये 5 पीले पकवान, मां सरस्वती होंगी प्रसन्न!Special Dishes and Recipes of Basant Panchami: बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना और प्रकृति के सुंदर बदलाव का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन कई तरह के पीले भोग देवी पूजन हेतु बनाये जाते हैं, इसमें केसरिया भात से लेकर मीठी खिचड़ी तक, यहां देखें रेसिपी की विधियां।

अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठा दिवस पर जानिए क्या रहेगा खास और कैसे होंगे आयोजन

अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठा दिवस पर जानिए क्या रहेगा खास और कैसे होंगे आयोजनAyodhya: अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है, जहाँ रामलला प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com