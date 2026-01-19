सोमवार, 19 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. वसंत पंचमी
  4. The grand festival of the union of knowledge, art and nature Basant Panchami
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 19 जनवरी 2026 (16:07 IST)

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्व

सरस्वती माता का फोटो पर बसंत पंचमी की शुभ कामनाएं
Vasant Panchami 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 'वसंत/ बसंत पंचमी' का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन का सूचक नहीं है, बल्कि यह चेतना, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के प्रकट होने का दिन भी है। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ ही पूरी प्रकृति पीली चुनरी ओढ़कर चहक उठती है। वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है।ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
 
  1. सरस्वती प्रकटोत्सव की पौराणिक कथा
  2. प्रकृति का पीला श्रृंगार
  3. शिक्षा और कला का पर्व
  4. अबूझ मुहूर्त का प्रतीक
 

सरस्वती प्रकटोत्सव की कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब संसार की रचना की, तो उन्हें सब कुछ मौन और नीरस लगा। चारों ओर केवल सन्नाटा था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत देवी प्रकट हुईं। उनके चार हाथ थे; एक में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वरद मुद्रा थी।
 
जैसे ही देवी ने वीणा के तारों को छुआ, संसार में 'शब्द' और 'संगीत' का जन्म हुआ। पशु-पक्षियों को वाणी मिली और नदियों में कल-कल की ध्वनि गूंजने लगी। चूंकि यह शुभ घटना माघ पंचमी को हुई थी, इसलिए इस दिन को 'सरस्वती प्रकटोत्सव' तथा देवी सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है।ALSO READ: बसंत पंचमी और प्रकृति पर हिन्दी में भावपूर्ण कविता: बसंत का मधुर संदेश
 

1. प्रकृति का पीला श्रृंगार

बसंत पंचमी पर 'पीले रंग' का विशेष महत्व है। इस समय खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहाते हैं, जो सूर्य की रोशनी की तरह चमकते हैं। पीला रंग ऊर्जा, सात्विकता और नई उम्मीदों का प्रतीक है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, भगवान को पीले फूल चढ़ाते हैं और घरों में पीले मीठे चावल या बसंती पुलाव बनाए जाते हैं।
 

2. अबूझ मुहूर्त का प्रतीक

ज्योतिष शास्त्र में बसंत पंचमी को 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है। यानी इस दिन बिना कोई पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश या नया काम शुरू किया जा सकता है। बसंत पंचमी हमें संदेश देती है कि जीवन में ज्ञान और संगीत का समन्वय अनिवार्य है। जहां प्रकृति हमें नयापन और उल्लास सिखाती है, वहीं मां सरस्वती हमें विवेक प्रदान करती हैं। 
 

3. शिक्षा और कला का पर्व

विद्यार्थियों और कला प्रेमियों के लिए यह दिन अत्यंत पवित्र है। इस दिन स्कूलों और घरों में मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान यानी अक्षरारंभ कराया जाता है, जिसे 'विद्यारंभ' संस्कार कहा जाता है। कलम, किताब और वाद्य यंत्रों की पूजा कर लोग अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करते हैं।
 

4. रोचक तथ्य और परंपराएं

पतंगबाजी: उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में इस दिन आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही जीवन के कठिन समय के बाद खुशियों का आगमन निश्चित है।ALSO READ: बसंत पंचमी पर बन रहे हैं दुर्लभ योग संयोग, शुभ कार्यों के लिए है अबूझ मुहूर्त
 

 
जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्वSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्तVivah vahan muhurat 2026: सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही पंचांग के मुताबिक खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हुई थी। अब 15 जनवरी 2026 से खरमास समाप्त हो गया है और अब विवाह, व्यापार, खारीदारी आदि सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है. लेकिन अब सूर्य के उत्तरायण होते ही ये सभी काम फिर से शुरू किए जा सकेंगे।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधान

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधानRudra samvatsar: 2026 में बृहस्पति का गोचर सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। दूसरी ओर मंगल का मकर राशि में प्रवेश और शनि की वक्री चाल एक 'महादंगल' की ओर इशारा कर रही है। मकर से मेष राशि तक शनि के गोचर काल में न्याय का दंड चल रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 में असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा।

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?shani gochar 2026: वर्ष 2020 में जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था तब यह कहा जा रहा था कि अब देश और दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। सबकुछ बदलने वाला है क्योंकि मकर का शनि बदलाव को लेकर आया है। वर्ष 2020 में करोना महामारी से सबकुछ बदल कर रख दिया। अब यह शनि मेष राशि में जाते-जाते ही कई देशों का भूगोल भी बदल कर रख देगा।

और भी वीडियो देखें

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलावAstrology: शनि के स्वामित्व वाली इस राशि मकर में 19 जनवरी 2026 को पांच ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र जमावड़ा लगा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर रहा है। चूंकि चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए यह योग पूर्ण हो रहा है। यह स्थिति मकर, वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन वर्षा और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकती है।

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्व

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्वBasant Panchami 2026: बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। इस दिन को ज्ञान, शिक्षा, कला और संगीत से जुड़ी देवी सरस्वती की पूजा का प्रमुख दिन माना जाता है। विशेष रूप से, इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबों और कलम को देवी सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से शिक्षा में सफलता की कामना करते हैं।

ओशो महोत्सव 2026: जानें उनका जीवन और 10 खास तथ्य

ओशो महोत्सव 2026: जानें उनका जीवन और 10 खास तथ्यOsho Festival: ओशो महोत्सव एक ऐसा अवसर है जब लोग उनके जीवन के दर्शन, ध्यान और समग्र जीवनशैली को समझने के लिए एकत्रित होते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और तात्त्विक अनुभव है, जो लोगों को अपने भीतर की शांति और जागरूकता की ओर ले जाता है।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।
Webdunia
