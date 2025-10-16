गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (18:33 IST)

बिहार में गरजे योगी, कहा- राजद और कांग्रेस ने शुरू की 'बुरके' की शरारत

दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव की नामांकन रैली में हुए शामिल, फुलवारी शरीफ से श्याम रजक को भी जिताने की अपील की

CM Yogis rally in Danapur
CM Yogi Adityanath rally in Danapur: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार से बिहार विधानसभा के चुनावी (Bihar Assembly Elections 2025) रण में उतरे। वे दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव की नामांकन रैली में शामिल हुए। सीएम ने फुलवारी शरीफ से एनडीए प्रत्याशी श्याम रजक को भी जिताने की अपील की। सीएम योगी यहां विपक्षी दल राजद व कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की दौड़ को बाधित करने के लिए राजद, कांग्रेस व इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों ने 'विकास बनाम बुरके' की शरारत शुरू की है। जब बिहार विकास की चर्चा कर रहा है तो कांग्रेस, राजद ने बुरके की नई बहस को बढ़ाने का प्रयास किया है।
 
सीएम ने कहा कि इन्हें फर्जी पोलिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। राजद व कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को यहां आकर बिहार के नागरिकों, गरीबों व दलितों के अधिकार पर डकैती की छूट नहीं मिलनी चाहिए। यह लोग ईवीएम नहीं, बल्कि पहले के जैसे जबर्दस्ती मतदान और मतपत्रों की छिनैती करना चाहते हैं। राजद व कांग्रेस बिहार को उसी कालखंड में ले जाने का प्रयास कर रही है। 
 
बिहार के जंगलराज व परिवारवाद से हर कोई वाकिफ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1990 से 2005 तक फैले बिहार के जंगलराज और परिवारवाद को हर कोई जानता है। राजद व कांग्रेस को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन लोगों ने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञानभूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना दिया था। विकास के नाम पर फैलाई गई अराजकता किसी से छिपी नहीं है। उस समय पेशेवर माफिया, गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्रदान कर बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। जिस बिहार ने कभी भारत का नेतृत्व किया, 2000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ण युग दिया। इन लोगों के कारण उस बिहार से लोग पलायन कर रहे थे। 
 
सीएम ने कहा कि एनडीए सरकार राजद व कांग्रेस के भ्रष्टाचार व आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित करेगी। यूपी में माफिया जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। यूपी में अपहरण उद्योग में लिप्त राजद के पार्टनर पहले छाती ठोककर अराजकता फैलाते थे, लेकिन आज उनकी दुर्गति हो रही है। इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर गरीबों का आवास बना रहे हैं। योगी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस-राजद के एजेंडे में गरीब कल्याण नहीं, बल्कि परिवार कल्याण था, जबकि एनडीए ने पूरे भारत व बिहार को परिवार मानकर बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दिया। 
 
सीएम योगी ने कहा कि एनडीए ने 20 वर्ष में बिहार को कलंक से मुक्त किया है। अब बिहार में विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। कोई अपराध को जन्मसिद्ध अधिकार या बपौती बनाकर अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। विकास कार्यों में खर्च होने वाले पैसे को चारा महाघोटाला में खर्च किया गया, वहीं एनडीए सरकार ने बिहार से पहचान का संकट समाप्त किया है। बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। 
 
फर्जी पोलिंग चाहते हैं राजद-कांग्रेस : सीएम योगी ने कहा कि पारदर्शी व स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है। पहचान पत्र दिखाकर ही हर कोई मतदान कर सकता है। एनडीए के सभी दल इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राजद, कांग्रेस व उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। इन्हें (राजद-कांग्रेस) बिहार के नागरिकों, नौजवानों, दलितों-वंचितों के अधिकार पर डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। जब चुनाव आयोग आगे बढ़ा तो यह लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। सीएम ने मतदाताओं से पूछा कि दुनिया में हर जगह अपना चेहरा- पहचान दिखानी पड़ती है, लेकिन यह लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा-पहचान पत्र देखे, जिसकी मर्जी आए वह वोट डाल दे। 
 
भगवान राम-मां जानकी जैसा अटूट है यूपी और बिहार का संबंध : सीएम ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताया और दानापुर की महत्ता पर प्रकाश डाला। सीएम ने बिहार के महापुरुषों, महाप्रतापियों व राष्ट्रशिल्पियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध साझी विरासत है। यह आत्मा-संस्कृति, संकल्प का संबंध है। यह भगवान राम व मां जानकी जैसा अटूट है। सीएम ने आह्वान किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 20 साल में जो करके दिखाया है, वह गति इसी प्रकार से बनी रहे। 
 
सीएम ने कहाकि केंद्र में नरेंद्र मोदी व राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास व विरासत भी है। जब बिहार के रामभक्त नारा लगाते हुए जाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब कांग्रेस-राजद वाले प्रश्न करते थे कि यह संभव होगा। बिहार चुनाव में हमसे पूछा जाता था कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, हम कहते थे कि जरूर। आज यूपी के अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है और बिहार में 900 करोड़ की लागत से मां जानकी का मंदिर बन रहा है। हमें भगवान राम और मां जानकी, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध, चाणक्य की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। 
 
यूपी व बिहार की विरासत मजबूती के साथ बढ़ेगी आगे : सीएम योगी ने कहा कि यूपी व बिहार की विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। हमने भी बिहार की परंपरा को मजबूती से जोड़ा है। जयप्रकाश जी की जन्मभूमि बलिया (यूपी-बिहार के जंक्शन) में है। 1977 में उन्होंने यूपी सरकार को पत्र लिखा था कि वहां के चिकित्सालय का नामकरण मेरी धर्मपत्नी के नाम पर करा दें, लेकिन समाजवादी पार्टी-कांग्रेस ने नहीं किया पर जब हमारी सरकार आई तो उनकी जन्मभूमि पर बने चिकित्सालय को भव्य स्वरूप दिया और इसे उनकी पत्नी के नाम से जोड़ा। जयप्रकाश जी का भव्य स्मारक बनाया। प्रयागराज में यूपी का पहला लॉ विश्वविद्यालय डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बना। अयोध्या की पहली कनेक्टिविटी सीतामढ़ी के लिए होनी चाहिए, उसे रामजानकी मार्ग के रूप में फोरलेन के साथ बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 
 
लोकतंत्र की धरती पर खिलना चाहिए लोकतंत्र का कमल : सीएम योगी ने कहा कि बिहार में मेट्रो,  विश्वविद्यालय, इन लैंड वॉटर वे, एयरपोर्ट, नौजवानों को नौकरी व रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में हर घऱ में जगमगाहट और छठ में महाउत्सव सा माहौल होता है, ऐसे ही लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल खिलना चाहिए। एक तरफ बिहार विकास करेगा तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार समाज के प्रत्येक तबके का उत्थान करेगी। हम फिर से बिहार को स्वर्णयुग में लेकर जाएंगे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नाम

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नामBihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

पंजाब में CBI का बड़ा एक्शन, DIG हरचरण भुल्लर गिरफ्तार, जानें क्‍या है मामला?

पंजाब में CBI का बड़ा एक्शन, DIG हरचरण भुल्लर गिरफ्तार, जानें क्‍या है मामला?CBI Arrest DIG Ropar Range : पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। CBI ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। एक स्क्रैप कारोबारी ने सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी कि भुल्लर ने उसके अवैध कार व्यापार को जारी रखने के बदले मासिक रिश्वत की मांग की थी।

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाज

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाजPremanand ji maharaj is suffering from which disease: वृंदावन के संत, प्रेमानंद महाराज जी, अपनी ज्ञान भरी बातों और भक्तिमय जीवन शैली के कारण दुनिया भर में पूजनीय हैं। पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उन्हें प्रतिदिन डायलिसिस (Dialysis) पर रहना पड़ता है।

Bihar Elections 2025 : सत्ता में आते ही 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों पर गिरेगी गाज, जानिए किसने कही यह बात

Bihar Elections 2025 : सत्ता में आते ही 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों पर गिरेगी गाज, जानिए किसने कही यह बातबिहार में महागठबंधन और एनडीए को टक्कर देने के लिए जन सुराज पार्टी भी मैदान में हैं। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया कि अगर बिहार में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह ‘100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों’ पर कार्रवाई करेगी और पहले महीने के भीतर ऐसे नेताओं और नौकरशाहों की अवैध कमाई जब्त कर ली जाएगी।

बिहार चुनाव में CM डॉ. मोहन यादव की रैली, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक

बिहार चुनाव में CM डॉ. मोहन यादव की रैली, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिकमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 16 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार किया। उन्होंने पटना की कुम्हरार निर्वाचन क्षेत्र के कदमकुआं और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और बिक्रम नर्वाचन क्षेत्र में सिद्धार्थ सौरव के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक तंत्र बदल रहा है। सीएम डॉ. यादव की रैलियों में हुजूम उमड़ पड़ा। वे जैसे ही मंच पर आए, लोगों ने एनडीए और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दिए।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
