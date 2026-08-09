मेरठ में CM योगी के कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास दो ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए थे। जांच में एक ड्रोन सरकारी और पूर्व अनुमति से उड़ाया जा रहा था, जबकि दूसरा ड्रोन बिना अनुमति उड़ता पाया गया।

मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान एक सरकारी ड्रोन को पूर्व अनुमति के तहत उड़ाया जा रहा था। वहीं, दूसरा ड्रोन बिना अनुमति के उड़ता मिला। सूचना मिलते ही सिटी की SWAT टीम ने ड्रोन को ट्रैक कर उसकी पहचान की। ड्रोन के लैंडिंग प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ड्रोन उड़ाने वाले युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने ड्रोन को भी कब्जे में ले लिया है।

पूछताछ में युवक ने बताया कि वह मेडिकल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसे ब्लॉगिंग का शौक है। वह कांवड़ यात्रा और इस बड़े आयोजन को कवर करने के उद्देश्य से ड्रोन उड़ा रहा था। युवक ने पुलिस को बताया कि उसे ड्रोन उड़ाने से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने ड्रोन में रिकॉर्ड की गई पूरी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। ड्रोन की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, ड्रोन उड़ाने से संबंधित नियमों के तहत युवक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा पुलिस युवक के सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। पूरी जांच के बाद आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।