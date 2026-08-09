  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. meerut cm yogi program unauthorized drone flying youth arrested
Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :मेरठ , Sunday, 9 August 2026 (15:35 IST)

मेरठ में CM योगी के कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

drone
Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (15:35 IST)
google-news
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास दो ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए थे। जांच में एक ड्रोन सरकारी और पूर्व अनुमति से उड़ाया जा रहा था, जबकि दूसरा ड्रोन बिना अनुमति उड़ता पाया गया।
 
मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान एक सरकारी ड्रोन को पूर्व अनुमति के तहत उड़ाया जा रहा था। वहीं, दूसरा ड्रोन बिना अनुमति के उड़ता मिला। सूचना मिलते ही सिटी की SWAT टीम ने ड्रोन को ट्रैक कर उसकी पहचान की। ड्रोन के लैंडिंग प्वाइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ड्रोन उड़ाने वाले युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने ड्रोन को भी कब्जे में ले लिया है।
 
पूछताछ में युवक ने बताया कि वह मेडिकल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसे ब्लॉगिंग का शौक है। वह कांवड़ यात्रा और इस बड़े आयोजन को कवर करने के उद्देश्य से ड्रोन उड़ा रहा था। युवक ने पुलिस को बताया कि उसे ड्रोन उड़ाने से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने ड्रोन में रिकॉर्ड की गई पूरी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। ड्रोन की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, ड्रोन उड़ाने से संबंधित नियमों के तहत युवक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।
 
इसके अलावा पुलिस युवक के सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। पूरी जांच के बाद आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे में
हिमा अग्रवाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अहमदाबाद में कफ सिरप का बड़ा रैकेट पकड़ा गया, SOG क्राइम ब्रांच ने 60 रुपए लाख का माल जब्त किया

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र काभारत में वर्ष 2050 तक औसतन हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। साथ ही लगभग 10 में से 7 बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहेंगे। ‘ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया’ (टीआरआई) की रिचर्स के अनुसार भारत विकसित देशों के विपरीत समृद्ध बनने से पहले ही वृद्ध होती आबादी वाले देश की श्रेणी में पहुंच रहा है।

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?एक कुत्ते के लिए बस एक ही सच होता है - "यह मेरा इंसान है।" शायद इसलिए आज भी कुत्ते इंसानों को, इंसानों से बेहतर समझते हैं। जब हम भू-राजनीति से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर बहस कर सकते हैं, तो उस जीव पर भी एक गंभीर चर्चा बनती है जिसने किसी भी सभ्यता से पहले इंसान का साथ चुना था। दुर्भाग्य यह है कि आज कुत्तों के बारे में हमारी राय पशु-चिकित्सकों, व्यवहार वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से कम... और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बनती है।

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीका

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीकाभारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। IRCTC ने अपनी नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। करीब 24 साल पुराने इंटरफेस के बाद वेबसाइट को नए डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है।

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदे

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदेभारत में तेजी से बढ़ रहा EV का चलन, 2030 तक 30% नई गाड़ियों का लक्ष्य, जानें इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और क्या है 200 अरब रुपए का मौका

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। पहले जहां ज़्यादातर लोग बजट और कार की कीमत को ही सबसे अहम मानते थे, वहीं आज खरीदार कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं कि कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, भीड़ ने कार पर किया पथराव, भाजपा और पुलिस पर लगा यह आरोप

ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, भीड़ ने कार पर किया पथराव, भाजपा और पुलिस पर लगा यह आरोपAttack on Mamata Banerjee's convoy : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हलिशहर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। ममता एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं। इसी मामले को लेकर इलाके में पहले से तनाव का माहौल था। इस कार्यकर्ता की शुक्रवार को पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोककर उनकी गाड़ी पर कीचड़, पानी की बोतलें और जूते-चप्पल फेंके।

भोपाल में CM मोहन यादव ने निकाली तिरंगा यात्रा, बारिश में भी सैकड़ों युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा

भोपाल में CM मोहन यादव ने निकाली तिरंगा यात्रा, बारिश में भी सैकड़ों युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का जज्बामध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल 9 अगस्त की सुबह पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगी रही। सैकड़ों युवाओं ने टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया। इस दौरान आलम यह था कि बारिश के बीच भी युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने जोर-शोर से यह यात्रा निकाली और लोगों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस 'तिरंगा यात्रा' का शुभारंभ किया।

UPI पर होने वाले अधिकांश ट्रांजैक्शन रहेंगे फ्री, किन पर लगेगा टैक्स, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

UPI पर होने वाले अधिकांश ट्रांजैक्शन रहेंगे फ्री, किन पर लगेगा टैक्स, सरकार ने दिया बड़ा अपडेटUPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने साफ किया है कि आम यूजर्स के लिए UPI पेमेंट फिलहाल फ्री रहेगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने यानी Person-to-Person (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा ज्यादातर मर्चेंट पेमेंट भी बिना शुल्क के जारी रहने की उम्मीद है।

Air India Flight : फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट के डोप टेस्ट पर एयर इंडिया ने कहा- रिपोर्ट नहीं मिली, टिप्पणी की स्थिति में नहीं

Air India Flight : फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट के डोप टेस्ट पर एयर इंडिया ने कहा- रिपोर्ट नहीं मिली, टिप्पणी की स्थिति में नहींफुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट के एक पायलट के कथित तौर पर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की खबरों के बीच एयर इंडिया ने कहा है कि उसे अभी तक टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। एयरलाइन ने कहा कि रिपोर्ट उसके पास नहीं होने के कारण वह इस मामले में किसी निष्कर्ष पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

India-US Relations : H-1B वीजा शुल्क और इमिग्रेशन नीति के अलावा PM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस किन मुद्दों पर की चर्चा

India-US Relations : H-1B वीजा शुल्क और इमिग्रेशन नीति के अलावा PM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस किन मुद्दों पर की चर्चाअमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकों जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंटApple के iPhone 16 पर Flipkart शानदार ऑफर लेकर आया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 के 128GB मॉडल की कीमत सीधे डिस्काउंट के बाद 67,900 रुपए हो गई है। वहीं, अगर ग्राहक एक्सचेंज ऑफर और चुनिंदा बैंक कार्ड के डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं, तो इस फोन को प्रभावी तौर पर सिर्फ 40,612 रुप में खरीदा जा सकता है।