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Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :मेरठ , Sunday, 9 August 2026 (12:36 IST)

Kanwar Yatra 2026 : हेलिकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई फूलों की बारिश, बोले- शिवभक्त बोले योगीजी ने फूल नहीं सम्मान बरसाया

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Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (12:36 IST)
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तपती सड़क, पैरों में छाले और सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा...। भगवान शिव के प्रति आस्था में लीन कांवड़ियों के लिए शनिवार का दिन उस समय यादगार बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की धरती पर उनका पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया। इसके अलावा हेलिकॉप्टर द्वारा आसमान से बरसते फूलों को देखकर भी कांवड़िए भाव-विभोर हो उठे। किसी ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया तो किसी ने हर-हर महादेव के जयघोष के साथ अपनी खुशी जताई।
 

फूल नहीं, आस्था पर बरसा सम्मान

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ पहुंचे और NH-58 कांवड़ मार्ग पर शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण भी किया। जैसे ही हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा शुरू हुई, सड़क पर चल रहे कांवड़ियों ने ‘हर-हर बम-बम’ का उद्घोष करते हुए अपने हाथ उठाकर आभार प्रकट किया। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। इस दौरान कांवड़ियों के चेहरों पर थकान की जगह उत्साह और गर्व नजर आया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर फरीदाबाद जा रहे शिवभक्त राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री का कांवड़ियों के बीच आकर उनका सम्मान करना गौरव की बात है। योगी जी ने हम पर सिर्फ फूल नहीं बरसाए, हमारी आस्था, तपस्या और भक्ति का सम्मान किया है। यह पल जिंदगी भर याद रहेगा।
 

रास्ते की थकान पलभर में उतर गई

दिल्ली निवासी रोहित ने कहा कि कई दिनों से पैदल चलने के कारण शरीर थक गया था। उमस-गर्मी व भीड़ के बीच यात्रा करना आसान नहीं है, लेकिन जब हेलिकॉप्टर से फूल बरसे और सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए तो सारी थकान जैसे एक क्षण में गायब हो गई। रोहित के साथ यात्रा कर रहे अन्य शिवभक्तों ने कहा कि हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं। मेरठ में योगी जी ने जिस तरह हमारा स्वागत किया, वह हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं।
 

योगी की व्यवस्थाओं ने जीत लिया दिल

गाजियाबाद के कांवड़िए मुकुल ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह पूरी यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं, उससे पता चलता है कि योगी सरकार हमारी यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद कांवड़ मार्ग का जायजा ले रहे हैं। हमारे ऊपर फूल बरसाकर उन्होंने संदेश दिया है कि कांवड़िए सरकार के लिए सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि भगवान शिव के भक्त और अतिथि हैं। सच में योगी जी ने हमारा दिल जीत लिया।
 
कभी नहीं भूल पाएंगे यह भव्य स्वागत
दिल्ली निवासी अनुज ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद मेरठ में हुए भव्य स्वागत की कहानी जरूर सुनाएंगे। हम तो गंगाजल लेकर अपने शहर जा रहे हैं, लेकिन मेरठ की यह याद भी अपने साथ लेकर जाएंगे। हेलिकॉप्टर से फूल बरसते देखना और मुख्यमंत्री जी को कांवड़ियों का स्वागत करते देखना हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बुलंदशहर से कांवड़ लेकर पहुंचीं लक्ष्मी ने पुष्पवर्षा को बेहद भावुक कर देने वाला क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रति आस्था लेकर निकले शिवभक्तों पर फूल बरसते देख मन प्रसन्न हो गया। मुख्यमंत्री की ओर से मिला यह सम्मान खुशी और गर्व का विषय है।
 

विजया और जयंती भी हुईं भावुक

हापुड़ से आईं शिवभक्त विजया व जयंती ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शिवभक्ति के साथ ऐसा सम्मान मिलना बेहद सुखद अनुभव है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खासकर महिला कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की गईं हैं। मेरठ में मिला यह स्वागत उनकी यादों में हमेशा बना रहेगा।
 
पुष्पवर्षा के बाद कांवड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। फूलों से सजे मार्ग पर शिवभक्त बम-बम भोले के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई भगवा ध्वज लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। आसमान से बरसते फूल और सड़क पर गूंजता ‘हर-हर महादेव’ का उद्घोष कांवड़ यात्रा के इस पड़ाव को खास बना रहा था। कांवड़ियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के सम्मान ने उनमें नई ऊर्जा भर दी है और अब वे और उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करने बढ़ रहे हैं।
 
 

सीएम के आने की खबर मिली तो रुक गए

मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलने पर कई अन्य राज्यों के कांवड़िए शुक्रवार रात से ही कार्यक्रम स्थल के पास बने शिविरों में रुक गए थे। हर कोई गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की छवि देखने को आतुर था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो कांवड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया।
 

20 मिनट तक हुई पुष्पवर्षा

कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 मिनट तक निरंतर पुष्पवर्षा की। इस दौरान वह और अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे तो आसमान से एक हेलीकॉप्टर से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों का दल कांवड़ पथ पर पुष्पवर्षा करता रहा।
 

सीएम योगी को देखकर डीजे पर बजा- जो राम को लाए हैं...

कांवड़ पथ से अत्यधिक संख्या में डीजे वाली बड़ी कांवड़ें भी गुजर रही थीं। जैसे ही डीजे वाली कावड़ मंच के पास पहुंचती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर शिवभक्तों का उत्साह बढ़ जाता। इस दौरान कई कांवड़ों के डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों के स्थान पर शिवभक्तों ने ‘जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे’ गीत बजाना शुरू कर दिया।
 

सिविल डेस में भी तैनात रहे पुलिसकर्मी

पुष्पवर्षा के दौरान हजारों की संख्या में शिवभक्त नेशनल हाइवे के दोनों तरफ खडे़ हुए थे। एक तरफ यातायात का संचालन हो रहा था तो दूसरी तरफ भोलेनाथ के भक्त मंच के सामने से गुजर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी व्यवस्था संभालने को तैनात रहे।
 

मुख्यमंत्री योगी ने उत्साह बढ़ाया

मंच से गुजरने वाला हर कांवड़ यात्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने देर तक ठहरने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान बड़ी कांवड़ें भी मंच के सामने से गुजर रही थीं। ऐसे में यातायात व्यवस्था बाधित न होने पाए, इसलिए सीएम योगी भी शिवभक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनका उत्साह बढ़ाते और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा भी करते। तब कांवड़ यात्री भी सीएम का अभिवादन करते हुए मस्ती में झूमते हुए गंतव्य की ओर बढ़ जाते।
 

सीएम योगी ने निभाया गठबंधन धर्म

पुष्पवर्षा के दौरान केवल भाजपा के जनप्रतिनिधि ही नहीं एनडीए के घटक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जब पुष्पवर्षा चल रही थी तो बारी-बारी से जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पुष्पवर्षा कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री की नजर रालोद पार्टी से बिजनौर के सांसद चंदन चौहान और बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान पर पड़ी। उन्होंने तुरंत दोनों सांसदों को अपने पास बुलाकर साथ में पुष्पवर्षा कराई।


सुरक्षा व्यवस्था पर सीएम ने जताया संतोष

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस-प्रशासन के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी और कर्मचारी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। उन्होंने यात्रा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।
 
योगी आदित्यनाथ ने देशभर से आए सभी शिवभक्तों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए भगवान महादेव से सभी की मनोकामनाएं पूरी करने की कामना की। अंत में उन्होंने ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष के साथ अपना संबोधन समाप्त किया।

up police

धन्यवाद मेरठ पुलिस’ ने रचा रिकॉर्ड, X पर देशभर में नंबर-1 ट्रेंड हुआ हैशटैग

 
मेरठ: कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और तुरंत सहायता प्रदान के लिए मेरठ पुलिस की तरफ से किए गए प्रयासों को आमजन का भरपूर समर्थन मिला है। पुलिस के प्रति विश्वास और आभार जताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर चलाया गया #DhanywadMeerutPolice अभियान देशभर में छा गया। यह हैशटैग X की Politics श्रेणी में नंबर-1 पर ट्रेंड करता रहा।
 
कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ पुलिस के अधिकारी और जवान दिन-रात एक करके धूप, बारिश की परवाह किए बिना लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दे रहें है। पुलिसकर्मियों ने यातायात व्यवस्था संभालने के साथ ही जरूरतमंद कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सहायता की। चाहें बात सुरक्षा व्यवस्था की हो या कांवड़ मार्ग को लेकर रास्ता दिखाने की भूमिका में मेरठ पुलिस अव्वल नजर आ रही है। 
 
सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के सेवाभाव, तुरंत रिस्पांस और संवेदनशीलता की सराहना की। वहीं पुलिस के प्रति जताया गया यह विश्वास ‘सुरक्षा भी, सेवा भी और सम्मान भी की भावना को मजबूत करता है।
 
मेरठ पुलिस ने इस जनसमर्थन के लिए कांवड़ यात्रियों, श्रद्धालुओं, जनपदवासियों और सोशल मीडिया यूजर्स का आभार जताया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनता का यह भरोसा बेहतर पुलिसिंग और जनसेवा के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
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