CM योगी बोले- रोज स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, नन्हे-मुन्नों को दुलारा-पुचकारा, साथ में फोटो भी खिंचवाई

- मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया और स्टॉलों का किया अवलोकन

- मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी व चेक प्रदान किए

- मुख्यमंत्री ने पूछा कि रोज स्कूल जाओगे न, बच्चों ने हां में सिर हिलाया

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर बहराइच पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। बाल एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर कुछ नन्हे-मुन्ने बैठे थे, जिन्हें देखकर मुख्यमंत्री रुक गए और इन बच्चों को स्टॉल से बाहर बुलवाया। मुख्यमंत्री ने सभी से उनका नाम, स्कूल व कक्षा पूछी। एक बच्चे ने बताया- आंगनवाड़ी। फिर मुख्यमंत्री ने पूछा कि चप्पल नहीं है क्या, बच्चे बोले- है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि रोज स्कूल जाओगे न, बच्चों ने हां में सिर हिलाया। तब सीएम ने कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। मासूम बच्चों का संवाद सुनकर मुख्यमंत्री समेत आसपास मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को चॉकलेट भी दीं।

बच्चों का कराया अन्नप्राशन, विभिन्न स्टॉल्स का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री ने कई बच्चों को टीका लगाया और उनका अन्नप्राशन कराया। उन्होंने बच्चों को उपहार स्वरूप खिलौने व चॉकलेट भी दीं। महिलाओं को फलों से भरी टोकरी भी दी। सीएम ने यहां अनेक विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सा विभाग, इंडियन बैंक, मिशन शक्ति, रेशम विकास, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल पर महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पादों की विस्तृत जानकारी भी ली।

योजनाओं के लाभार्थियों को किया पुरस्कृत

कार्यक्रम में बहराइच के विकास पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, चाबी, आयुष्मान कार्ड आदि प्रदान किया। सीएम के हाथों सम्मान पाने वालों में निम्नलिखित लोग शामिल रहे।

1. नंदिनी पांडेय- आयुष्मान कार्ड

2. अंबरीन सिद्दीकी- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5.4 लाख का चेक

3. पूनम सिंह- कृषि विभाग के तहत मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख का चेक

4. श्रीकृष्णकांत शुक्ल- मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड

5. अभिषेक सिंह- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का चेक

6. विनय कुमार- नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 63 लाख का चेक

7. फूलमती- मुख्यमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र

8. राघवेंद्र प्रताप सिंह- उद्यान विभाग की योजना के तहत 40 लाख का चेक

9. कृष्णानंद- सोलर आटा चक्की लगाने के लिए 10 लाख का चेक

10. रुचि श्रीवास्तव व अंकिता- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 495 समूहों हेतु सामुदायिक निवेश निधि और 469 समूहों के लिए रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत 8.86 करोड़ से अधिक का चेक