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बीमारी में पति को छोड़ रचाई दूसरी शादी, 'तुम मर जाओगे' कहने वाली पत्नी पर कोर्ट का कड़ा रुख, वारंट जारी
"तुम मर जाओगे, फिर मेरा क्या होगा?"— यह वो बेरहम शब्द हैं जो एक पत्नी ने अपने कैंसर पीड़ित पति से कहे और उसे बेसहारा छोड़कर चली गई। मामला सिर्फ छोड़कर जाने तक ही सीमित नहीं रहा, महिला ने पीड़ित पति के रहते ही दूसरी शादी भी रचा ली। अब इस अमानवीय और गैर-कानूनी कदम पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
दरअसल, इंदौर में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी अब कानूनी विवाद में बदल गई। कैंसर पीड़ित पति आकाश जाट ने पत्नी पर तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक याचिका खारिज किए जाने के बाद अदालत ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये कपल इंस्टाग्राम पर मिला था फिर दोनों ने प्रेम विवाह किया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हालात ऐसे बदले कि रिश्ता अदालत तक पहुंच गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक युवक ने अपनी पत्नी पर साथ छोड़ने, दूसरी शादी करने और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना नया घर बसाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इंस्टाग्राम पर हुआ था प्यार : इंदौर की राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट की मुलाकात रतलाम की साक्षी नकुम से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। बाद में दोनों परिवारों की सहमति मिलने पर 13 दिसंबर 2022 को रतलाम में सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ दोबारा शादी की।
शादी के बाद आया ‘रिश्ते में कैंसर’ : विवाह के कुछ समय बाद आकाश की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज और जांच के लिए उन्हें गुजरात के वडोदरा ले जाया गया। वहां 10 अप्रैल 2023 को जांच में उनकी सांस की नली में कैंसर होने की पुष्टि हुई। आकाश का कहना है कि बीमारी की जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी का व्यवहार बदल गया और रिश्तों में दूरियां आने लगीं।
बीमारी के बाद बदल गई पत्नी : आकाश का आरोप है कि जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने जीवनसाथी के सहयोग की जरूरत थी, तब पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया। उनका दावा है कि पत्नी ने उनसे कहा था कि "तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?" आकाश के मुताबिक, इसके बाद दोनों के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
दरअसल, इंदौर में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी अब कानूनी विवाद में बदल गई। कैंसर पीड़ित पति आकाश जाट ने पत्नी पर तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक याचिका खारिज किए जाने के बाद अदालत ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये कपल इंस्टाग्राम पर मिला था फिर दोनों ने प्रेम विवाह किया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हालात ऐसे बदले कि रिश्ता अदालत तक पहुंच गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक युवक ने अपनी पत्नी पर साथ छोड़ने, दूसरी शादी करने और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना नया घर बसाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इंस्टाग्राम पर हुआ था प्यार : इंदौर की राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट की मुलाकात रतलाम की साक्षी नकुम से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। बाद में दोनों परिवारों की सहमति मिलने पर 13 दिसंबर 2022 को रतलाम में सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ दोबारा शादी की।
बीमारी के बाद बदल गई पत्नी : आकाश का आरोप है कि जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने जीवनसाथी के सहयोग की जरूरत थी, तब पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया। उनका दावा है कि पत्नी ने उनसे कहा था कि "तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?" आकाश के मुताबिक, इसके बाद दोनों के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
CJP protest Photos : CJP के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की 10 तस्वीरें, देखें पूरे दिन क्या हुआ
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।
152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्रों का मुद्दा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- मुद्दे उठाने वाले छात्र पीटे जाते हैं
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी
Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
बीमारी में पति को छोड़ रचाई दूसरी शादी, 'तुम मर जाओगे' कहने वाली पत्नी पर कोर्ट का कड़ा रुख, वारंट जारी
"तुम मर जाओगे, फिर मेरा क्या होगा?"— यह वो बेरहम शब्द हैं जो एक पत्नी ने अपने कैंसर पीड़ित पति से कहे और उसे बेसहारा छोड़कर चली गई। मामला सिर्फ छोड़कर जाने तक ही सीमित नहीं रहा, महिला ने पीड़ित पति के रहते ही दूसरी शादी भी रचा ली। अब इस अमानवीय और गैर-कानूनी कदम पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।
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Top 10 Scooters : TVS iQube, Bajaj Chetak और Ather Rizta की रिकॉर्ड बढ़त, Honda Activa का दबदबा कायम
भारतीय स्कूटर बाजार में जून 2026 के दौरान शानदार तेजी देखने को मिली। इस महीने देश के टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों की कुल 6,36,315 यूनिट्स बिकीं, जो जून 2025 की 4,60,440 यूनिट्स की तुलना में 38% अधिक हैं। हालांकि बिक्री के मामले में Honda Activa ने एक बार फिर पहला स्थान बरकरार रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तेजी ने बाजार में नया मुकाबला खड़ा कर दिया है।
आधुनिक शिक्षा, संस्कार और निःशुल्क कोचिंग का संगम, नीट में 18 बेटियों की सफलता बनी नई मिसाल
लखनऊ, 20 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण की योजनाएं सकारात्मक परिणाम दे रही हैं। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक, भारतीय संस्कार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रभावी केंद्र बनकर उभर रहे हैं। नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पुरातन-दिव्य-भव्य काशी बनेगी हाईटेक, उच्च तकनीक से होगा भीड़ प्रबंधन, गलियां बताएंगी बाबा के द्वार का रास्ता
एआई सेंसर व कैमरे, जेनरेटिव एआई, डिजिटल साइनेज, कलर कोडिंग आदि से होगा भीड़ प्रबंधन 4 घंटे पहले ही अनुमानित भीड़ का चलेगा पता, समय रहते पुलिस कर पाएगी भीड़ प्रबंधन का कार्य रियल-टाइम डेटा और एआई भीड़ वाले मार्गों से बचाते हुए वैकल्पिक गलियों का देगा सुझाव काशी की सड़कें-गलियां रंगों के जरिये दिखाएंगी बाबा विश्वनाथ का द्वार और ऐतिहासिक गंगा घाट का मार्ग अस्सी से मणिकर्णिका घाट तक दिव्यांगजन, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं के सुगम आवागमन का समाधान विकसित किया जाएगा
Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजर
Samsung 22 जुलाई (बुधवार) को लंदन में अपना बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी नई पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स में Galaxy Z Fold8 सीरीज, Galaxy Z Flip8 और नई Galaxy Watch सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और कीमतों का खुलासा हुआ है।
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।