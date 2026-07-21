बीमारी में पति को छोड़ रचाई दूसरी शादी, 'तुम मर जाओगे' कहने वाली पत्नी पर कोर्ट का कड़ा रुख, वारंट जारी

"तुम मर जाओगे, फिर मेरा क्या होगा?"— यह वो बेरहम शब्द हैं जो एक पत्नी ने अपने कैंसर पीड़ित पति से कहे और उसे बेसहारा छोड़कर चली गई। मामला सिर्फ छोड़कर जाने तक ही सीमित नहीं रहा, महिला ने पीड़ित पति के रहते ही दूसरी शादी भी रचा ली। अब इस अमानवीय और गैर-कानूनी कदम पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...दरअसल, इंदौर में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी अब कानूनी विवाद में बदल गई। कैंसर पीड़ित पति आकाश जाट ने पत्नी पर तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक याचिका खारिज किए जाने के बाद अदालत ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये कपल इंस्टाग्राम पर मिला था फिर दोनों ने प्रेम विवाह किया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हालात ऐसे बदले कि रिश्ता अदालत तक पहुंच गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक युवक ने अपनी पत्नी पर साथ छोड़ने, दूसरी शादी करने और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना नया घर बसाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।इंदौर की राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट की मुलाकात रतलाम की साक्षी नकुम से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्‍यार में बदल गई। दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। बाद में दोनों परिवारों की सहमति मिलने पर 13 दिसंबर 2022 को रतलाम में सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ दोबारा शादी की।विवाह के कुछ समय बाद आकाश की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज और जांच के लिए उन्हें गुजरात के वडोदरा ले जाया गया। वहां 10 अप्रैल 2023 को जांच में उनकी सांस की नली में कैंसर होने की पुष्टि हुई। आकाश का कहना है कि बीमारी की जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी का व्यवहार बदल गया और रिश्तों में दूरियां आने लगीं।आकाश का आरोप है कि जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने जीवनसाथी के सहयोग की जरूरत थी, तब पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया। उनका दावा है कि पत्नी ने उनसे कहा था कि "तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?" आकाश के मुताबिक, इसके बाद दोनों के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।