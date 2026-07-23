जंतर मंतर पर सुरक्षा सख्त, CJP की प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील
Latest News Today Live Updates in Hindi : शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। डीएमआरसी ने अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए। पल पल की जानकारी...
08:12 AM, 23rd Jul
कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हमे शांति बनाए रखना है, ये आंदोलन अहिंसा से चलेगा, कोई गलत काम नहीं करना है जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो।
हमे शांति बनाए रखना है,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 23, 2026
ये आंदोलन अहिंसा से चलेगा,
कोई गलत काम नहीं करना है जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो।
जंतर मंतर pic.twitter.com/HjGhSUSska
07:44 AM, 23rd Jul
DMRC ने आज भी सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए।
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna…
07:43 AM, 23rd Jul
-आज भी जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
-DMRC ने आज भी सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए।
-संसद के मानसून सत्र में चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार।
-संसद के मानसून सत्र में चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार।