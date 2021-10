फोटो शेयर कर भाजपा नेता ने कहा- यह पेरिस नहीं बनारस है

फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि यह पेरिस नहीं है, यह बनारस है। फोटो अपनी स्वच्छता और भव्यता से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

This is not Paris, this is Banaras. pic.twitter.com/Qt8sb8S7Wm