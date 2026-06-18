EPFO खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही अपने करोड़ों खाताधारकों को बड़ी सुविधा देने जा रहा है। जानकारी के अनुसार, EPFO इस महीने के अंत तक ऐसी सुविधा शुरू कर सकता है, जिसके तहत सदस्य अपने पीएफ (PF) खाते से UPI और ATM के जरिए सीधे पैसे निकाल सकेंगे।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नई सुविधा को लागू करने के लिए EPFO आने वाले दिनों में अपने सर्वरों का अपग्रेडेशन करेगा। इसके लिए संगठन के सर्वर लगभग तीन दिनों तक "ब्लैकआउट" मोड में रहेंगे, जिसके दौरान EPFO की अधिकांश सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सर्वर अपडेट के बाद सदस्यों को UPI और ATM के माध्यम से अपने पीएफ खाते से राशि निकालने की सुविधा मिल जाएगी। इसके तहत खाताधारक अपने EPFO बैलेंस का अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकेंगे।

वर्तमान नियमों के अनुसार, EPF खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि बनाए रखना अनिवार्य है। यानी सदस्य अपने कुल पीएफ कॉर्पस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि खाते में बनी रहेगी। सूत्रों के अनुसार, EPFO के पास वर्तमान में करीब 26 लाख करोड़ रुपये का कुल फंड है। वहीं संगठन के सक्रिय अंशधारकों (Contributing Members) की संख्या लगभग 7.5 करोड़ है, जबकि कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 30 करोड़ बताई जा रही है।

नई सुविधा लागू होने के बाद पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, आसान और डिजिटल हो जाएगी। इससे करोड़ों कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने फंड तक तुरंत पहुंच मिल सकेगी। Edited by : Sudhir Sharma