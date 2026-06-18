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Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: मेरठ , गुरुवार, 18 जून 2026 (21:40 IST)

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल शिकायतों के निस्तारण में पश्चिमांचल डिस्कॉम की बड़ी उपलब्धि, 46 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को राहत

Smart Meter
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे विशेष बिल संशोधन एवं शिकायत निस्तारण शिविरों में अब तक 46,345 उपभोक्ताओं की शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। यह अभियान 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
 
प्रबंध निदेशक श्री रवीश गुप्ता (आईएएस) के निर्देशन में आयोजित इन विशेष शिविरों का उद्देश्य स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है।
 
सहारनपुर क्षेत्र रहा सबसे आगे
 
शिकायतों के निस्तारण में सहारनपुर क्षेत्र ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 12,712 शिकायतों का समाधान किया। इसके अलावा मुरादाबाद क्षेत्र में 9,475 तथा मेरठ क्षेत्र-द्वितीय में 4,933 शिकायतों का समाधान किया गया है।
निगम के आंकड़ों के अनुसार अब तक 10,241 बिल संशोधन, 13,766 मोबाइल नंबर अपडेट, 14,059 स्मार्ट मीटर ऐप तथा 8,279 अन्य शिकायतों का सफल निस्तारण किया जा चुका है।
 
पश्चिमांचल डिस्कॉम के विभिन्न क्षेत्रों में शिकायत निस्तारण की स्थिति इस प्रकार रही
 
निगम के मुताबिक मेरठ क्षेत्र-प्रथम में 1,011, बुलंदशहर में 4,415, गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम में 1,818, गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय में 1,440, गाजियाबाद क्षेत्र-तृतीय में 1,352, गजरौला में 3,761, मुजफ्फरनगर में 4,272 तथा नोएडा क्षेत्र में 1,156 उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान से इन शिकायतों के समाधान से राहत मिली है।
 
शिविरों में मिल रही हैं कई सुविधाएं
 
विशेष शिविर अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं। यहां उपभोक्ताओं की बिल संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट, स्मार्ट मीटर ऐप तथा अन्य शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है।
 
बकाया बिल भुगतान के लिए आसान किश्त सुविधा
 
निगम ने घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु 10 आसान किश्तों की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन किश्तों (40%, 30% और 30%) में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।
 
मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील
 
पश्चिमांचल डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका मोबाइल नंबर अभी तक अपडेट नहीं है, वे निकटतम विशेष शिविर में पहुंचकर इसे अवश्य अपडेट कराएं। इससे उन्हें बिजली बिल और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त होती रहेंगी।
 
व्हाट्सएप चैटबॉट से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत
 
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निगम ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा भी उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता 7859804803 नंबर पर संपर्क कर ‘Register Complaint’ के अंतर्गत ‘Service Related’ विकल्प का चयन करके मोबाइल नंबर अथवा व्हाट्सएप नंबर अपडेट कराने सहित अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
 
पश्चिमांचल डिस्कॉम ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम विशेष बिल संशोधन शिविर में पहुंचकर सुविधाओं का लाभ उठाएं और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हुए व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। Edited by : Sudhir Sharma
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हिमा अग्रवाल
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