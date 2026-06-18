Jharkhand Rajya Sabha Election में कांग्रेस को बड़ा झटका, NDA समर्थित परिमल नाथवानी की जीत

झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस और महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को घोषित परिणामों के अनुसार नाथवानी को कुल 30 वोट मिले, लेकिन इनमें से दो वोट अमान्य घोषित होने के बाद उन्हें प्रभावी रूप से 28 वोट मिले, जो जीत के लिए आवश्यक संख्या थी।

भाजपा सांसद निशिकांत ने दावा किया कि परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को केवल 20 वोट प्राप्त हुए। उन्होंने इस परिणाम को महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) की बड़ी हार बताया। बैद्यनाथ राम भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। उन्हें 30 वोट मिले। हालांकि एक वोट अमान्य हो गया था।