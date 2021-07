Tokyo Olympics: सचिन समेत इन क्रिकेटर्स ने कहा #CheerForIndia (वीडियो)

जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे नजदीक आ रहा है। खेलों के इस महाकुंभ को लेकर दुनियाभर के एथलीट और खेल प्रेमी नजरें लगाए ओलंपिक के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ओलंपिक का आगाज 23 जुलाई से होगा और 8 अगस्त तक टोक्यो में खेलों की धूम मची रहेगी।कुछ ही दिनों पहले बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और मिताली राज ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स की हौसलाअफजाई करते नजर आए थे। अब इस लिस्ट में मास्टर ब्लास्टर का नाम भी जुड़ गया है।सचिन ने भी शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए खास संदेश दिया जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्वीटर हैंडल पर भी शेयर किया। वीडियो में तेंदुलकर ने कहा कि, ''हमारे एथलीटों ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया है। मुझे मालूम है कि वो टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।''सचिन तेंदुलकर ने इससे पहले भी एथलीट्स के लिए एक विशेष ट्वीट किया था और लिखा था, ''जब हम तिरंगे का प्रतिनिधित्व होते हुए देखते हैं तो रोमांच से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस ओलंपिक में भी इससे अलग नहीं होना चाहिए और हम सभी भारत से हौसलाअफजाई करेंगे क्योंकि आप हमें गौरवान्वित करेंगे।''तेंदुलकर के अलावा दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने भी एथलीट्स का हौसला बढ़ाया। अश्विन ने कहा, ‘’खेल के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट टोक्यो 2020 के लिए स्टेज सज चुका है... गो इंडिया।‘’वहीं, झूलन ने कहा, ‘’जब 130 करोड़ लोगों का विश्वास होगा ओलंपिक में कुछ होगा। कॉम इंडिया... चीयर फॉर इंडिया...’’ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अभी तक कुल 28 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 9 गोल्ड, सात सिल्वर और 12 कांस्य पदक शामिल है। इस बार गोल्ड मेडल के मुख्य दावेदारों में बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु और बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाज अमित पंघल, शूटर मनु भाकर से देश को पूरी-पूरी उम्मीद है।