द.अफ्रीका की भारत पर जीत से T20 World Cup से बाहर हुआ पाकिस्तान, ऐसे बनते रहे मीम्स

दक्षिण अफ्रीका ने पर 5 विकेट से जीत अर्जित कर अपने ग्रुप में शीर्ष पर जगह बना ली लेकिन इसका खामियाजा को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान अब इस से बाहर हो चुका है।भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में जीत मिली थी। नीदरलैंड को 6 विकेटों से हराने वाली पाकिस्तान की आस भारत की जीत पर थी और शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजी ने उनकी जान हलक में रखी।भारतीय बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही पाकिस्तानी फैंस पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया जब 49 रनों पर 5 विकेट भारत ने गंवाए। हालांकि सूर्यकुमार यादव 40 गेंदों पर 68 रनों की पारी से वह खुश हुए।अर्शदीप ने बंधाई पाक फैंस की आस, लेकिन मिलर मार्करम ने किया निराशइसके बाद अर्शदीप सिंह ने पहले 2 विकेट जल्द चटका कर पाकिस्तानी फैंस को खुश किया। 10 ओवर तक पाकिस्तानी फैंस के चेहरे पर खुशी थी लेकिन अगले 10 ओवर में यह खुशी डेविड मिलर और एडम मार्करम ने गायब कर दी।पाकिस्तानी टीम की बल्लेबाजी फिर फीकी रही लेकिन उसने रविवार को यहां टी20 विश्व कप के अहम मुकाबले में नीदरलैंड पर छह विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीद जीवंत रखीं।गेंदबाजों के लिये मददगार ऑप्टस स्टेडियम की पिच पर नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान की कसी गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 91 रन ही बना सकी। नीदरलैंड के एक बल्लेबाज बास डि लीड (06) हारिस रऊफ की गेंद लगने से रिटायर्ड हर्ट हुए। उनकी आंख के नीचे कट लग गया।पाकिस्तान के लिये यह लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था लेकिन उन्हें इस तक पहुंचने के लिये 13.5 ओवर लग गये जबकि उनके पास आईसीसी टी20 रैंकिंग का नंबर एक बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मौजूद था जिन्होंने 125.64 के स्ट्राइक रेट से 39 गेंद में 49 रन बनाये।