Share Bazaar में गिरावट पर लगी लगाम, Sensex 448 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी

Share Market Update News : आज भारतीय शेयर बाजार में लगातार 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला टूट गया। सेंसेक्‍स में 447.55 अंकों की शानदार तेजी देखी गई और यह 84929.36 के स्तर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ निफ्टी भी 150.85 अंक उछलकर 25966.40 के लेवल पर बंद हुआ। स्मॉल और मिडकैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई है। इसके चलते निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.20 फीसदी तक उछल गया। सबसे ज्यादा खरीदारी BEL, Power Grid, TMPV, Asian Paints और Reliance Industries के शेयरों में देखी गई।





खबरों के अनुसार, आज भारतीय शेयर बाजार में लगातार 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला टूट गया। सेंसेक्‍स में 447.55 अंकों की शानदार तेजी देखी गई और यह 84929.36 के स्तर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ निफ्टी भी 150.85 अंक उछलकर 25966.40 के लेवल पर बंद हुआ। स्मॉल और मिडकैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई है।

इसके चलते निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.20 फीसदी तक उछल गया। सबसे ज्यादा खरीदारी BEL, Power Grid, TMPV, Asian Paints और Reliance Industries के शेयरों में देखी गई। एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.3% चढ़ा। दक्षिण कोरिया का KOSPI 0.8% और ताइवान का TAIEX 1.3% ऊपर रहा।

भारतीय रुपया आज तीसरे दिन भी मजबूत हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 90.15 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव 90.25 था। फार्मा शेयरों में करीब 1.3% की तेजी देखी गई। अमेरिकी IT दिग्गज Accenture के बेहतर Q1 नतीजों से भारतीय IT शेयरों में तेजी आई।

इससे पहले यानी गुरुवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 77.84 अंक टूटकर 84,481.81 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 3.00 अंक गिरकर 25,815.55 अंक पर आ गया। निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज़्यादा नुकसान सन फार्मा को हुआ, जिसमें 2.63 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

Edited By : Chetan Gour