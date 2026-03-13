शेयर बाजार में तीसरे दिन भी गिरावट: सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, निफ्टी 11 महीने में पहली बार 23,500 के नीचे

Share Market Crash : शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 530 अंक फिसलकर 75504 के लेवल पर खुला वहीं 11 महीने के बाद निफ्टी 23,500 के नीचे फिसल गया। महंगे कच्चे तेल और वैश्‍विक अनिश्चितताओं ने आईटी, मेटल, ऑटो, फाइनेंशियल, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर्स में जमकर बिकवाली हुई।

सुबह 11:08 बजे सेंसेक्स 825 अंक गिरकर 75,209 पर था जबकि निफ्टी भी 307 अंक फिसलकर 23,333 अंक पर था। सेंसेक्स में 1.14 और निफ्टी में 1.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। आयशर मोटर्स, M&M, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई जबकि कोल इंडिया, जियो फाइनेंशियल, अडाणी एंटरप्राइजेस और NTPC के शेयर हरे निशान में दिखाई दिए।

एशियाई शेयर बाजार में भी बिकवाली की धारणा बनी हुई है। जापान का निक्कई 2 फिसदी गिर गया तो दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे।

4.77 ट्रिलियन डॉलर हुआ मार्केट कैप

भारत की सभी लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 4.77 ट्रिलियन डॉलर रह गई। साल की शुरुआत में यह करीब 5.3 ट्रिलियन डॉलर थी। बाजार में लगातार आ रही गिरावट की वजह से निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए।

क्रूड 101 डॉलर पार

अमेरिका ईरान युद्ध के 14वें दिन अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम 101 रुपए पार पहुंच गए। तेल संकट की वजह से शेयर बाजार में लिक्विडिटी की कमी दिखाई दे रही है। एफआईआई जमकर बिकवाली कर रहे हैं। रुपए की कमजोरी ने भी बिकवाली की धारणा के मजबूत किया है। निवेशक भी शेयरों में बिकवाली कर नकद राशि अपने पास जमा कर रहे है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने इसे वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का 'सबसे बड़ा सप्लाई व्यवधान' बताया है। स्थिति को संभालने के लिए सदस्य देशों ने अपने रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें 101 डॉलर पार हो गई।

edited by : Nrapendra Gupta