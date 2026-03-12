गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 12 मार्च 2026 (17:37 IST)

Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 829 अंक फिसला, Nifty भी 23700 के नीचे

Share Market Update News : मिडल-ईस्ट में जारी जंग के बीच भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार पर सबसे बड़ा दबाव कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का रहा। खबरों के अनुसार, कारोबार के अंत में आज बीएसई सेंसेक्स 829.29 अंकों (1.08 प्रतिशत) की बड़ी गिरावट के साथ 76,034.42 अंकों पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी भी आज 227.70 अंकों (0.95 प्रतिशत) की तेज गिरावट के साथ 23,639.15 अंकों पर आ गया।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा दबाव

24 कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट

सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 6 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए और बाकी की सभी 24 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। आयशर मोटर्स, एमएंडएस, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में सबसे ज्‍यादा गिरावट आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर आज सबसे ज्यादा 4.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।
 

ब्रेंट क्रूड 9 फीसदी उछला

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 9 फीसदी उछलकर फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने भारत समेत 16 देशों के खिलाफ नई अनफेयर ट्रेड जांच शुरू की है।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी टूटा 

माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को फिर से सख्ती से लागू करने की दिशा में उठाया गया है। रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 पैसे की गिरावट के साथ करीब 92.34 प्रति डॉलर के स्तर पर खुला। 
Edited By : Chetan Gour 
Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 829 अंक फिसला, Nifty भी 23700 के नीचे

