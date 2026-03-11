बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 11 मार्च 2026 (16:14 IST)

Share Bazaar में हाहाकार, Sensex 1342 अंक फिसला, Nifty भी 24 हजार के नीचे

Share Market Update News
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। खबरों के अनुसार, कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1342 अंक फिसलकर 76,863.71 के स्‍तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 394.75 अंक यानी 1.63 फीसदी की गिरावट के साथ 23866.85 के स्‍तर पर आ गया। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 441 लाख करोड़ रुपए रह गया।
 
भारतीय शेयर बाजारों में एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1342 अंक फिसलकर 76,863.71 के स्‍तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 394.75 अंक यानी 1.63 फीसदी की गिरावट के साथ 23866.85 के स्‍तर पर आ गया।

निवेशकों को हुआ भारी नुकसान

इस गिरावट से निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 441 लाख करोड़ रुपए रह गया। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि ईरान से जुड़ा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई हालांकि बाद में अमेरिका और इसराइल ने भी ईरान पर बड़े हमले किए। इन खबरों से निवेशकों की बेचैनी बढ़ गई।

मुनाफावसूली का दिखा असर

निवेशकों ने आज मुनाफावसूली की, जिससे बाजार में गिरावट देखने को मिली. सेक्टर स्तर पर ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में दबाव नजर आया। कच्चे तेल की कीमतों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा 5.14 फीसदी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप में 1.25 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप में 0.36 फीसदी गिरावट आई। निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा 3 फीसदी से ज्यादा गिरावट रही।  
इससे पहले यानी मंगलवार को लगातार 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में बड़ा उछाल देखने को मिला। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 639.82 अंक या 0.82 प्रतिशत उछलकर 78,205.98 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 233.55 अंक या 0.97 प्रतिशत चढ़कर 24,261.60 के स्तर पर पहुंच गया।

इस बढ़त से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 447.53 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 441.10 लाख करोड़ रुपए रहा था।
