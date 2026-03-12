LPG पर केंद्र सरकार की अपील, घबराहट में न करें सिलेंडर बुकिंग

सुजाता शर्मा ने कहा कि 9 मार्च को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी रिफाइनरियों को LPG का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने का निर्देश दिया गया है। इसके नतीजे में, उत्पादन बढ़ा है। कल, मैंने आपको 25% बताया था। अब, यह हमारे घरेलू उत्पादन का 28% है, जो एक बढ़ोतरी है। हमारे पास रिटेल आउटलेट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। देश में लगभग एक लाख रिटेल आउटलेट्स चल रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के हैं। इनमें से किसी भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट की खबर नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma