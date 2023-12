जानिए क्यों मेज पर यह जूता रख कर साक्षी मलिक ने लिया कुश्ती से संन्यास

4 patients of JN1 infection also arrived in Rajasthan : राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कई राज्यों में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड-19 एवं श्वसन रोगों से बचाव व नियंत्रण के लिए परामर्श जारी किया है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं।