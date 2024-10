राष्ट्रमंडल खेल 2002 के स्वर्ण ने मुझे प्रेरित किया था, हॉकी का हटना बड़ा झटका: रानी रामपाल

Air quality in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली (New Delhi) में वायु गुणवत्ता मामूली सुधार के बाद शुक्रवार को 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 281 दर्ज किया गया और तड़के 'स्मॉग' (haze due to pollution) की परत छाई रही।