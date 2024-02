पाक खिलाड़ी को नहीं मिल रहा था घर तो भारत के खिलाड़ी ने दी थी रहने की जगह

Rajat Patidar won the debut race ahead of Sarfaraz Khan IND vs ENG 2nd Test : इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच Visakhapatnam के Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium में खेला जा रहा है और इस मैच में इंदौर के रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने डेब्यू रेस में सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को पछाड़ा, जिनके आंकड़े पिछले तीन वर्षों से प्रथम श्रेणी क्रिकेट (First Class Cricket) में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं।