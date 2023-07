शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 359 अंक उछला, निफ्टी भी रहा मजबूत

France's highest honor for Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' ('Grand Cross of the Legion of Honor') से नवाजा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।