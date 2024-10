बेटी सना से परहेज नहीं, पिता नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी भाजपा

BJP will not campaign for Nawab Malik: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 (Maharashtra Assembly Elections 2024) के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चुनाव प्रचार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। इस बीच, भाजपा ने स्पष्ट किया है कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों के कारण वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के उम्मीदवार नवाब मलिक के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेगी, लेकिन उनकी बेटी की उम्मीदवारी पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

जमानत पर हैं नवाब मलिक : भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने एक वीडियो संदेश जारी कर पार्टी के रुख को स्पष्ट कर दिया कि वह नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। मलिक को 2022 में पहली बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और टाइगर मेमन सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। मलिक को इस साल जुलाई में चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी।

पिछले साल जुलाई में राकांपा के विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने भाजपा की आपत्तियों के बावजूद विधायक को अपने पाले में ले लिया। अपने वीडियो संदेश में शेलार ने कहा कि भाजपा शुरू से ही इस रुख पर स्पष्ट रही है। सभी महायुति घटकों को अपने-अपने उम्मीदवार तय करने की अनुमति दी गई थी। चिंता केवल राकांपा द्वारा नवाब मलिक के नामांकन को लेकर थी।

कांग्रेस का भाजपा पर निशाना : अणुशक्ति नगर सीट से सना मलिक की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेता ने कहा कि जब तक इस संबंध में कोई सबूत या जानकारी सामने नहीं आती, भाजपा महायुति के उम्मीदवार को अपना मानेगी और इस बारे में कोई सवाल नहीं होगा। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने हालांकि भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि उसका रुख पार्टी के पाखंड और दोहरे मानदंड दिखाता है।

राकांपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भाजपा की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नवाब मलिक लंबे समय से हमारे नेता रहे हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाकर कुछ भी नया नहीं हुआ है। राजग के सभी घटक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे गठबंधन को सत्ता में वापस लाने के लिए जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala