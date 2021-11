मुंबई में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग

मुंबई। के मानखुर्द में कबाड़ के एक गोदाम में लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

आग की यह घटना रात करीब 3 बजे हुई। दमकल की 12 गाड़ियां, 10 टैंकर और 150 दमकलकर्मी आग बुझाने के काम के लिए तैनात किए गए हैं।

#WATCH | breaks out in Mandala scrap market godowns in Mankhurd area of Mumbai

"We got info about the fire at around 3 am. 12 fire engines, 10 tankers along with 150 firefighters have been deployed for fire fighting operation. No casualty reported," said a fire officer pic.twitter.com/Zaf6KdkIcN