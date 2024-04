Maharashtra Crime : फायरिंग के बाद Salman Khan से CM Eknath Shinde ने की बात

The fate of 3 former Chief Ministers of NDA is at stake in Karnataka : लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे कांग्रेस शासित राज्य में प्रचार का माहौल गर्म हो गया है। राज्य में लोकसभा की 28 सीट हैं जिनमें से 25 पर भाजपा चुनाव लड़ रही है।