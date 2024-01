Weather Update : राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर, पिलानी सबसे ठंडा रहा

Cold wave in many parts of Rajasthan : राजस्थान के कई हिस्सों में रविवार को भी शीतलहर का प्रकोप बना रहा जबकि कुछ इलाकों में कोहरे के कारण आई दृश्यता की कमी के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच 3 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ पिलानी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा।

मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि तीन डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ पिलानी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनूं में कोहरे के कारण दृश्यता में कमी दर्ज की गई और इन हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप भी रहा।

विभाग के अनुसार रविवार सुबह चुरू में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री, अलवर में 4.4 डिग्री, श्रीगंगानगर में 5.3 डिग्री, संगरिया में 5.6 डिग्री, फतेहपुर में छह डिग्री, सिरोही में 6.1 डिग्री, करौली में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया।

राज्य में कई स्थानों पर रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में कोहरा छाने के साथ दिन के समय शीतलहर चलने की संभावना है। (भाषा)

