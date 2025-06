UP : तालाब से मिले 2 बच्चों के शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Relations between Iran and the United States: मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल और उलझी हुई रही है, और इस जटिलता के केंद्र में ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण संबंध अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जब भी इजराइल ईरान पर कोई कार्रवाई करता है, अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठते हैं। हाल के समय में भी इजराइल ईरान के तनाव के बीच ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान को तबाह करने में अमेरिका इजराइल की मदद क्यों कर रहा? आइए इस जटिल समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं।