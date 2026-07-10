Bankipur Bypoll में BJP को बड़ा झटका, उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन के अगले ही दिन वापस लिया नाम, जानिए कौन है नया उम्मीदवार

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस लेने की का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आगे भी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की सेवा करते रहेंगे।

अभिषेक कुमार सिन्हा ने गुरुवार को ही पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन नामांकन के अगले ही दिन उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर सभी को चौंका दिया। भाजपा ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नया उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा घोषित किया है।

पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्होंने अपने फैसले की जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को दे दी है। साथ ही उन्होंने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया।

युवा मोर्चा के नेता और 'बंटी' के नाम से लोकप्रिय अभिषेक कुमार सिन्हा का नाम वापस लेना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी। इसके चलते यहां उपचुनाव कराया जा रहा है।