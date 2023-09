ब्रिटिश काल में बनी मसूरी की 'द रिंक' होटल में लगी भीषण आग

Fire breaks out in hotel built during British era : मसूरी के कैमल बैक रोड स्थित 'द रिंक' (The Rink) होटल में भीषण आग लगने से रविवार सुबह तड़के अफरातफरी मच गई। ब्रिटिशकाल में इस होटल में एशिया का सबसे बड़ा वुडन स्केटिंग रिंक हुआ करता था। वर्ष 1890 में बने इस होटल में इन दिनों पुनर्निर्माण का काम चल रहा था।





पुनर्निर्माण कार्य के चलते होटल में पर्यटक नहीं थे। लगभग 90 प्रतिशत लकड़ी से बने इस होटल में आग लगते ही वह भड़क गई। आग की लपटें देखकर सुबह लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उस समय भीतर होटल मालिक व कुछ मजदूर थे।





मजदूर तो किसी तरह बाहर निकल आए, जबकि मालिक को अग्निशमन टीम ने खिड़की तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। मालिक दिल्ली का कारोबारी बताया जा रहा है। आग लगने की यह घटना रविवार सुबह चार बजे की है।दमकल टीम के पहुंचने तक पूरा होटल आग से घिर चुका था। मौके पर दमकल, पुलिस और आईटीबीपी की टीमें भी तत्काल पहुंच गईं।





आईटीबीपी के पानी के कई टैंकर भी पहुंचे। होटल द रिंक (The Rink) में पहलवान दारा सिंह और किंग कांग की कई कुश्तियां भी हुई थीं। बीती सदी के साठ के दशक से सदी के अंत तक इसमें ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप भी आयोजित होती थी। नगर पालिका के शरदोत्सव के रात्रि के कार्यक्रम भी 1982 तक यहीं पर होते थे।