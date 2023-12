कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, यह बताया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने

Who will become the Chief Minister of Rajasthan? : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी (CP Joshi) ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी फैसला पार्टी की विधायक दल (legislative party) की बैठक के बाद किया जाएगा। जोशी ने कहा कि विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हैं और बैठक तय होते ही जयपुर आ जाएंगे।

उन्होंने यहां कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसके बाद आगे प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम रविवार को आए थे। भाजपा को 115 सीटों के साथ बहुमत मिला था लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संशय बरकरार है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta