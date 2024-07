Paris Olympics में एथलेटिक्स टीम खेलेगी नीरज चोपड़ा की अगुवाई में, पढ़ें खिलाड़ियों की लिस्ट

Case of death of Bihari laborer in Goa : गोवा में बिहार निवासी 32 वर्षीय एक श्रमिक की मौत के सिलसिले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 25 और 26 जून की दरमियानी रात दक्षिण गोवा जिले के लाटोलिम में सड़क किनारे बिहार निवासी कन्हैया कुमार मंडल का शव पाया गया था। शुरुआत में ऐसा समझा गया कि ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है।