शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Masik Shivratri for Happy Married Life
Written By WD Feature Desk

Masik Shivratri 2025: वैवाहिक जीवन में आ रही है बाधा, तो मासिक शिवरात्रि पर करें ये 5 प्रभावी उपाय

Shukra Pradosh Vrat 2025
Masik Shivratri Fast 2025: : मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करने वाले भक्तों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। आपको बता दें कि आज मासिक शिवरात्रि के साथ-साथ 19 सितंबर के दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी मनाया जा रहा है।ALSO READ: Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?
 
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। सितंबर 2025 में, मासिक शिवरात्रि 19 सितंबर को है। हालांकि, अलग-अलग स्थानों पर तिथि और शुभ मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए आप अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार तिथि की पुष्टि कर सकते हैं।
 
मासिक शिवरात्रि की सरल पूजा विधि: 
- मासिक शिवरात्रि के दिन पति-पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।
 
- फिर पूजा का संकल्प लें।
 
- इसके बाद, पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करें और उस पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और फूल चढ़ाएं।
 
- धूप और दीप जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें।
 
- अंत में शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करके पूजा का समापन करें।

सितम्बर 19, 2025, शुक्रवार : मासिक शिवरात्रि
आश्विन, कृष्ण चतुर्दशी का प्रारम्भ- 19 सितंबर को 11:36 पी एम से, 
समापन- 21 सितंबर को 12:16 ए एम पर।
11:51 पी एम से 20 सितंबर को 12:38 ए एम तक।
 
 
• पति-पत्नी एक साथ करें अभिषेक: वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए पति-पत्नी को एक साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी का मिश्रण से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्ते में कड़वाहट दूर होती है और मधुरता आती है।
 
• शिव-पार्वती का पूजन: मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। उन्हें सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करें। यह उपाय पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और प्रेम बढ़ाता है।
 
• विशेष मंत्र जाप: पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा, वैवाहिक जीवन में सुख के लिए 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है।
 
• दान-पुण्य का समय: इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य जरूरी चीजों का दान करें। दान करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
 
• मीठा भोग जरूरी: भगवान शिव को दूध से बनी मिठाइयां, खीर या फल का भोग लगाएं। यह भोग आप प्रसाद के रूप में अपने जीवनसाथी को भी दें। इससे रिश्ते में मिठास बनी रहती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Mercury Transit 2025: बुध के कन्या राशि में गोचर से क्या होगा 12 राशियों का राशिफल?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियम

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियमpitru photo direction as per vastu: सनातन धर्म में पितरों का स्थान पूजनीय माना जाता है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को घर में रखकर उन्हें सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीरों को घर में किसी भी जगह रखना शुभ नहीं होता। अगर तस्वीरों को गलत जगह पर रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता ला सकता है और परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पितरों की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही नियम क्या हैं।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?Solar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथाशारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजा

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजाShardiya navratri 2025:22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में, घर पर घटस्थापना और दुर्गा पूजा करना एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपके घर में माँ दुर्गा का आह्वान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। घटस्थापना के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 सितंबर, 2025)Today 19 September 2025 horoscope in Hindi : आज 19 सितंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Mata Vaishno Devi Yatra 2025: वैष्णो देवी जाने की है प्लानिंग, तो जान लें यात्रा और व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

Mata Vaishno Devi Yatra 2025: वैष्णो देवी जाने की है प्लानिंग, तो जान लें यात्रा और व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीMata Vaishno Devi Yatra 2025: वैष्णो देवी मंदिर जम्मू-कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहां मां दुर्गा की तीन पिंडियों की पूजा की जाती है। चैत्र या शारदीय नवरात्रि के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। वर्तमान में वैष्णो देवी जारी थी परंतु धराली में बादल फटने से यह यात्रा रोक दी गई थी परंतु अब मौसम में सुधार होने के बाद फिर से यात्रा बहाल कर दी गई है। यदि आप भी वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जानिए संपूर्ण गाइड।

19 September Birthday: आपको 19 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 September Birthday: आपको 19 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 19 September 2025: क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Mercury Transit 2025: बुध के कन्या राशि में गोचर से क्या होगा 12 राशियों का राशिफल?

Mercury Transit 2025: बुध के कन्या राशि में गोचर से क्या होगा 12 राशियों का राशिफल?Budh Gochar Kanya 2025: बुध ग्रह 15 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर अपनी स्वराशि कन्या में गोचर कर चुके हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। कन्या राशि में बुध अपनी उच्च अवस्था में होते हैं, जिससे इस गोचर का प्रभाव काफी प्रबल होता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com