शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (10:59 IST)

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Pitru Paksha Chaturdashi
Pitru Paksha Chaturdashi Shraddha : श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि उन लोगों के श्राद्ध के लिए होती है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना, हथियार से, आत्महत्या से या किसी अन्य अकाल मृत्यु से हुई हो। शास्त्र के अनुसार, स्वाभाविक रूप से मृत पूर्वजों का श्राद्ध इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन का श्राद्ध विशेष रूप से उन्हीं आत्माओं के लिए किया जाता है, जिन्हें किसी प्रकार की हिंसा या आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु प्राप्त हुई हो। श्राद्ध के लिए 'कुतुप काल' सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दौरान किए गए श्राद्ध का फल सीधे पितरों को मिलता है।ALSO READ: Shradh 2025: अर्पण और तर्पण में क्या है अंतर? जानें क्यों पितृपक्ष में तर्पण है सबसे महत्वपूर्ण
 
चतुर्दशी श्राद्ध की विधि: 
स्थान और तैयारी: श्राद्ध करने से पहले, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की अच्छी तरह सफाई करें। गंगाजल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें।
 
संकल्प: पितरों का ध्यान करते हुए उनका श्राद्ध करने का संकल्प लें।
 
तर्पण और पिंडदान: कुतुप काल में, पितरों को जल अर्पित करें। इसके लिए जल, काले तिल, जौ और सफेद फूल मिलाकर तर्पण करें। पिंडदान के लिए जौ, चावल और काले तिल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें।
 
पंचबलि: श्राद्ध में गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए भोजन का अंश निकालें। इसे 'पंचबलि' कहते हैं।
 
ब्राह्मण भोज: चतुर्दशी श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन में खीर, पूरी, सब्जी, दाल तैयार करें। भोजन बनाते समय मन को शांत और मौन रखें।
 
दान-दक्षिणा : ब्राह्मण भोज कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और अन्य वस्तुएं जैसे वस्त्र, अनाज आदि दान करें। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही परिवार के सदस्यों को भोजन करना चाहिए।ALSO READ: shradh 2025: श्राद्ध कर्म के लिए कुतुप और रोहिण काल का क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण, जानें महत्व और सही समय
 
2025 पितृ पक्ष के दौरान चतुर्दशी श्राद्ध तिथि और मुहूर्त 
 
तिथि: चतुर्दशी श्राद्ध शनिवार, 20 सितंबर 2025 को
 
चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ- 19 सितंबर 2025 को 11:36 पी एम बजे से, 
चतुर्दशी तिथि समाप्त- 21 सितंबर 2025 को 12:16 ए एम बजे तक।
 
2025 चतुर्दशी श्राद्ध का समय, कुतुप काल मुहूर्त
 
कुतुप मुहूर्त - 12:07 पी एम से 12:56 पी एम
अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स
 
रौहिण मुहूर्त - 12:56 पी एम से 01:45 पी एम
अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स
 
अपराह्न काल - 01:45 पी एम से 04:11 पी एम
अवधि - 02 घण्टे 26 मिनट्स
 
सावधानियां: 
स्वाभाविक मृत्यु वालों का श्राद्ध न करें: इस दिन केवल उन्हीं पितरों का श्राद्ध करें जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो। स्वाभाविक मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि या सर्वपितृ अमावस्या को करना चाहिए।
 
सही सामग्री का उपयोग: श्राद्ध के लिए पारंपरिक दिशानिर्देशों के अनुसार उचित सामग्री भोजन और जल का उपयोग करें।
 
सत्य और श्रद्धा: श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करें। यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।
 
नकारात्मक गतिविधियों से बचें: श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक या अशुभ कार्य में संलग्न न हों। वातावरण को शांत और सम्मानजनक रखें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shradh 2025: विश्व का एकमात्र तीर्थ जहां केवल मातृ श्राद्ध का है विधान, ‘मातृगया’ के नाम से है प्रसिद्ध
Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियम

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियमpitru photo direction as per vastu: सनातन धर्म में पितरों का स्थान पूजनीय माना जाता है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को घर में रखकर उन्हें सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीरों को घर में किसी भी जगह रखना शुभ नहीं होता। अगर तस्वीरों को गलत जगह पर रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता ला सकता है और परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पितरों की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही नियम क्या हैं।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?Solar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथाशारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजा

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजाShardiya navratri 2025:22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में, घर पर घटस्थापना और दुर्गा पूजा करना एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपके घर में माँ दुर्गा का आह्वान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। घटस्थापना के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

और भी वीडियो देखें

Masik Shivratri 2025: वैवाहिक जीवन में आ रही है बाधा, तो मासिक शिवरात्रि पर करें ये 5 प्रभावी उपाय

Masik Shivratri 2025: वैवाहिक जीवन में आ रही है बाधा, तो मासिक शिवरात्रि पर करें ये 5 प्रभावी उपायMasik Shivratri Remedies for happy married life: मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख-शांति लाने और उसमें आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या है, तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 सितंबर, 2025)Today 19 September 2025 horoscope in Hindi : आज 19 सितंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Mata Vaishno Devi Yatra 2025: वैष्णो देवी जाने की है प्लानिंग, तो जान लें यात्रा और व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

Mata Vaishno Devi Yatra 2025: वैष्णो देवी जाने की है प्लानिंग, तो जान लें यात्रा और व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीMata Vaishno Devi Yatra 2025: वैष्णो देवी मंदिर जम्मू-कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहां मां दुर्गा की तीन पिंडियों की पूजा की जाती है। चैत्र या शारदीय नवरात्रि के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। वर्तमान में वैष्णो देवी जारी थी परंतु धराली में बादल फटने से यह यात्रा रोक दी गई थी परंतु अब मौसम में सुधार होने के बाद फिर से यात्रा बहाल कर दी गई है। यदि आप भी वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जानिए संपूर्ण गाइड।

19 September Birthday: आपको 19 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 September Birthday: आपको 19 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 19 September 2025: क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
