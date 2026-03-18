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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 18 मार्च 2026 (14:11 IST)

Weather Update : देशभर में फिर बदल रहा मौसम, कई राज्‍यों में आंधी और बारिश का अलर्ट, क्‍या गर्मी से मिलेगी राहत?

Weather is changing suddenly in several parts of country
Weather Update News : देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट लेने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 मार्च तक देशभर में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम सक्रिय रहने के संकेत हैं, जिससे तापमान में भी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में पहले तापमान बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद 5-7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। वहीं मध्य और दक्षिण भारत में भी बारिश के कारण तापमान में कमी आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 37 डिग्री के पार है लेकिन जल्द है लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट लेने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 मार्च तक देशभर में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम सक्रिय रहने के संकेत हैं, जिससे तापमान में भी गिरावट आ सकती है।

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट 

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में पहले तापमान बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद 5-7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। वहीं मध्य और दक्षिण भारत में भी बारिश के कारण तापमान में कमी आने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 18 से 20 मार्च के बीच सक्रिय रहेगा। इसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
 

इन राज्‍यों में बारिश और ओलावृष्टि

पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान के मैदानी इलाकों में 19-20 मार्च को गरज-चमक, बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का दौर जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी है।
दक्षिण भारत के तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में 21 मार्च तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्व और मध्य भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 20-21 मार्च के आसपास 70 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। 
 

कैसा है दिल्‍ली का मौसम?

देश की राजधानी दिल्ली में 19 मार्च तक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। खासतौर पर 18 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश और 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में 20 मार्च तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 17 से 19 मार्च के बीच कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 37 के पार  

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश में 18 से 20 मार्च तक बारिश और आंधी का अलर्ट दिया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन समेत कई बड़े शहरों में भी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 37 डिग्री के पार है लेकिन जल्द है लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

राजस्थान में आंधी और बारिश का अलर्ट

राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। 18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के बारिश हो सकती है वहीं 19 और 20 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में 19 मार्च तक और गुजरात-गोवा में 18-19 मार्च के दौरान बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।
Edited By : Chetan Gour
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