गुस्साए वकीलों ने महिला पुलिस अधिकारी से की बदसलूकी, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। दिल्ली के में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक हुआ है जिसमें गुस्साए महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारी वकीलों से हाथ जोड़कर शांत होने की अपील करती नजर आ रही है। वहीं वकील उनसे बदसलूकी कर रहे हैं।

वीडियो पर बवाल मच गया। लोगों ने वकीलों की महिला अधिकारी के साथ की गई इस हरकत पर उन्हें जमकर लताड़ा है। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहकर बात संभालने की कोशिश की कि सभी वकील एक जैसे नहीं होते हैं।

#WATCH: CCTV footage of pleading before the to stop violence when a clash broke out between police and lawyers at Tis Hazari Court in #Delhi on November 2. pic.twitter.com/xFWZBP3Swp