Twin towers demolition : तैयारियां पूरी, रास्ते बंद, दोपहर ढाई बजे ढह जाएगा ट्वीन टॉवर

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-93-ए में दो अवैध टावरों को रविवार दोपहर ढाई बजे विस्फोट से ढहा दिया जाएगा। 103 मीटर ऊंचे एपेक्स और 97 मीटर ऊंचे सियान टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलो विस्फोटक अलग-अलग फ्लोर पर लगाए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 सेकंड लग सकते हैं।

सुरक्षा कारणों से एमराल्ड कोर्ट और आसपास की सोसायटी के फ्लैट खाली करा ली गई है। इसके अलावा करीब तीन हजार वाहन और 200 पालतू पशुओं को भी बाहर निकाला जा रहा है।

टावर गिराने के लिए जेट डेमोलिशन, एडफिस इंजीनियरिंग और सीबीआरआई की टीम शनिवार को टावर के अंदर विस्फोटक से जुड़े वायर की जांच और ‘ट्रिगर’ दबाए जाने की तैयारियों को अंतिम रूप देती रही। नोएडा प्राधिकरण और पुलिस अधिकारी आसपास की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं।

Uttar Pradesh | Police announce to vacate the area around Supertech Twin Towers in Sector 93A, Noida where cranes have started coming in. pic.twitter.com/ESyf4gFemm

डीसीपी (यातायात) गणेश पी साहा ने बताया कि डायवर्जन लागू करने का कार्य देर रात पूरा कर लिया गया। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे दोपहर 2:15 से लेकर 2:45 तक बंद रहेगा।

उन्होंने बताया कि धूल का गुबार अगर एक्सप्रेस-वे की तरफ रहा, तो इसे कुछ और देर के लिए बंद रखा जा सकता है। एक्सप्रेस-वे के बंद रहने की जानकारी गूगल मैप पर करीब पौने घंटे पहले दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ऐसे में वैकल्पिक मार्ग भी गूगल मैप द्वारा बताया जाएगा।

करीब 400 पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी और एनडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। 6 एंबुलेंस मौके पर रहेंगी और जिला अस्पताल के साथ फैलिक्स और यथार्थ अस्पताल में भी बिस्तर आरक्षित किए गए हैं।

Uttar Pradesh | Morning visuals of Supertech Twin Towers in Sector 93A, Noida which will be demolished later today at 2:30pm.

The towers, part of the Emerald Court, were found to be in violation of multiple regulations regarding construction. pic.twitter.com/G21vjciSI0