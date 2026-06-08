ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, TMC में बड़ी टूट, 20 सांसद NDA में होंगे शामिल!

Mamata Banerjee TMC crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर पहुंच गई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और कद्दावर राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बागी सांसद अलग गुट बना सकते हैं।

राय का इस्तीफा और बगावत की शुरुआत

14 सांसदों ने की सुखेंदु से मुलाकात

सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे के तुरंत बाद टीएमसी के 14 सांसदों ने उनसे मुलाकात की है। इस गुप्त बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक 'विद्रोह' है। खबर है कि सुखेंदु शेखर राय के नेतृत्व में टीएमसी के कुल 20 सांसद (जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं) पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ये सभी बागी सांसद एनडीए के संपर्क में हैं और बहुत जल्द ही ये सभी एनडीए का दामन थाम लेंगे।

ममता बनर्जी के लिए इसके क्या मायने हैं?

इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए खेमे में इस बड़ी टूट को लेकर उत्साह का माहौल है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala