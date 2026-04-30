कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा, बैलेट बॉक्स से टेम्परिंग का आरोप और आमने-सामने BJP-TMC, EC ने क्या कहा

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें 4 मई की तारीख पर लग गई है। पश्चिम बंगाल को लेकर आए एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखा जाए तो मुकाबले के कांटे के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया कि राज्य में फिर से TMC सरकार बनेगी। वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि टीएसी बंगाल में 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटेगी। एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर दिखाए गए, ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने चुनाव के दौरान भाजपा के एजेंट की तरह काम किया।