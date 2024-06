PM मोदी और CM योगी को धमकी देने वाला युवक हिरासत में, जानिए क्‍या है मामला...

The youth who threatened PM Modi and CM Yogi is in custody : बलिया जिले की शहर कोतवाली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने और धमकी देने का वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। शहर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) गौरव कुमार शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द व धमकी देते सुना जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में पता चला कि यह वीडियो तीन से चार माह पुराना है। सीओ ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी अकबर अली को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour