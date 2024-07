Amaranth Yatra : रिकॉर्ड तोड़ रही अमरनाथ श्रद्धालुओं की संख्या, 22 दिनों में 4 लाख को छूने लगा आंकड़ा

How many deaths occurred due to the pandemic in India in 2020 : भारत में 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 2019 की तुलना में अधिक मौत हुई। एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। रिसर्च के अनुसार महामारी के दौरान 2020 में 11.9 लाख अतिरिक्त मौत हुईं और यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।