Savitri Thakur became Minister of State in Modi Cabinet : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में आज राज्यमंत्री की शपथ लेने वाली सावित्री ठाकुर के मन में आदिवासी महिलाओं के उत्थान की इस कदर ललक थी कि वे अपने काम से समय निकाल कर सुबह-शाम आदिवासी महिलाओं को घरेलू खर्च से बचत करना सिखातीं थीं।